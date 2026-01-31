L'astronaute Sophie Adenot espère inspirer les générations à venir

Deuxième femme française à être devenue astronaute, Sophie Adenot a confié vendredi 30 janvier qu'elle espérait inspirer les générations à venir lors de sa mission imminente dans la Station spatiale internationale (ISS).

"Le fait que je sois ici a été rendu possible grâce aux modèles qui m'ont inspirée, pas seulement des astronautes hommes mais aussi des astronautes femmes", a-t-elle insisté lors d'une conférence de presse au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas, où elle se prépare à un départ en février.

"Je me souviens très bien du premier vol de Claudie Haigneré", la première femme française à être partie dans l'espace en 1996. "J'avais 14 ans, et ce jour-là, j'ai eu comme un déclic".

"Vous savez, quand on est adolescent, on cherche juste de l'inspiration, et si quelqu'un l'a déjà fait, alors ça fait tilt votre tête. Vous vous dites : +Si une femme l'a déjà fait, pourquoi pas moi?+", a-t-elle poursuivi dans un sourire. Elle et ses collègues seraient "heureux" de servir de modèle, a-t-elle ajouté.

Quant à Claudie Haigneré, "non seulement elle m'a inspirée (...) mais elle a aussi été une très bonne mentor", a-t-elle assuré, disant avoir reçu plus tôt dans le journée "une très belle lettre" de sa part.

"Elle me donnait tous ses derniers conseils. Je suis très émue rien qu'en en parlant".

Agenda spatial chargé

Vêtue de son habituelle combinaison bleu électrique, la Française s'exprimait en anglais aux côtés de ses compagnons de mission, les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway et le Russe Andreï Fediaïev.

Tous les quatre doivent s'envoler dans les prochaines semaines pour la Station spatiale internationale, où ils passeront huit mois à réaliser des activités scientifiques mais aussi des opérations de maintenance.

Des sorties extra-véhiculaires pourraient également avoir lieu, a précisé la commandante Jessica Meir.

Pour Sophie Adenot, ce vol sera une grande première. Agée de 43 ans, cette ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai d'hélicoptères, marche dans les pas de son compatriote Thomas Pesquet, qui a déjà effectué deux séjours dans le laboratoire orbital.

Initialement prévu à partir du 15 février, son départ vers l'ISS a été récemment avancé par la NASA en raison de l'évacuation prématurée d'un précédent équipage à la suite d'un problème médical.

Il est désormais prévu pour le 11 février au plus tôt, avec des fenêtres de repli possibles le 12 et le 13.

Mais une autre mission spatiale, vers la Lune cette fois, pourrait compliquer ce départ.

Nommé Artémis 2, ce vol habité, le premier autour de la Lune en plus de 50 ans, pourrait également partir du Centre spatial Kennedy en Floride en février.

En raison de la concomitance de ces missions, la date de départ de Sophie Adenot et de ses collègues risque encore d'évoluer et pourrait être repoussée, ont reconnu vendredi 30 janvier des responsables de la NASA.

