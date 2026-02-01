Chine : le grand chassé-croisé pour la fête du Printemps 2026 va commencer

Le pic de voyages annuel pendant la fête du Printemps en Chine débutera lundi 2 février, avec un nombre record de 9,5 milliards de déplacements interrégionaux prévus.

>> En Chine, l'art religieux, un commerce en voie de disparition

>> Chine : les subventions pour la garde d'enfants profitent à plus de 30 millions de bébés

>> Pêche hivernale dans l'Est de la Chine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les analystes, cette augmentation est due à la demande pour les réunions familiales et le tourisme pendant ces vacances prolongées.

Selon les autorités, les déplacements en voiture particulière devraient rester dominants, représentant environ 80% des déplacements interrégionaux.

Le nombre de passagers dans les transports ferroviaires et aériens devrait atteindre 540 millions et 95 millions respectivement, le trafic total et les pics quotidiens devant dépasser les records précédents.

La fête du Printemps, ou Nouvel An chinois, tombe cette année le 17 février. Les vacances officielles durent neuf jours, et le pic de voyages se prolongera jusqu'au 13 mars.

Comme cette fête est l'une des occasions les plus importantes du pays pour les réunions familiales, les autorités renforcent les capacités, en particulier dans les principaux centres de transport, afin de garantir à tous les passagers des déplacements sûrs et fluides.

Xinhua/VNA/CVN