VinFast accélère l'expansion mondiale de ses services après-vente

Le constructeur vietnamien VinFast renforce sa stratégie internationale en multipliant les partenariats dans les services après-vente afin d’accompagner son expansion mondiale et de soutenir le développement de la mobilité électrique.

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Dans le cadre de la Conférence mondiale des investisseurs VinFast, organisée du 4 au 10 mai, le constructeur vietnamien a signé des protocoles d’accord (MOU) avec 29 nouveaux partenaires spécialisés dans les services après-vente sur plusieurs marchés internationaux.

Organisé par VinFast, l’événement a réuni pour la première fois plus de 200 investisseurs et partenaires provenant d’Amérique du Nord, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Inde, d’Indonésie, des Philippines et du Kazakhstan. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion mondiale du réseau de services du constructeur.

Selon les accords conclus, les partenaires internationaux prévoient d’ouvrir des ateliers de maintenance pour véhicules électriques conformes aux standards mondiaux de VinFast. Le groupe entend garantir une qualité de service homogène grâce à des programmes internationaux de formation et de certification des techniciens, à des procédures harmonisées de contrôle qualité ainsi qu’à un système logistique permettant la livraison des pièces détachées courantes sous 24 heures sur les marchés stratégiques.

Ces nouveaux partenariats s’inscrivent dans la stratégie à long terme de VinFast visant à bâtir un écosystème complet de mobilité électrique aux standards internationaux, intégrant services après-vente, infrastructures de recharge et assistance clientèle.

Un réseau mondial en pleine expansion

La stratégie internationale de VinFast s’appuie sur l’expérience acquise au Vietnam dans le domaine des services après-vente. À la fin de l’année 2025, l’entreprise disposait de près de 400 ateliers de service dans le pays, portant le nombre total de centres de service dans le monde à près de 800 sites.

Fort de cette base, le constructeur ambitionne de porter son réseau mondial à plus de 1.100 ateliers en 2026, couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Ce déploiement reposera sur différents modèles de coopération, incluant des concessionnaires, des centres destinés aux entreprises de transport ainsi que des ateliers exploités par des partenaires locaux.

Parallèlement, VinFast développe plusieurs politiques de soutien à la clientèle, notamment des engagements sur les délais de réparation au Vietnam, la mise à disposition de véhicules de remplacement sur certains marchés internationaux, ainsi que des services de contrôle des batteries, de mise à jour logicielle et d’assistance technique.

Développer un écosystème mondial de recharge

Lors de la conférence, les partenaires internationaux ont également visité l’usine de VinFast ainsi que l’écosystème de Vingroup afin de découvrir les capacités industrielles et la stratégie mondiale du groupe.

Outre l’expansion de son réseau après-vente, VinFast poursuit le développement d’un écosystème intégré de mobilité électrique grâce à des partenariats stratégiques avec V-Green et plusieurs opérateurs locaux de bornes de recharge.

À travers ce réseau de coopération, le constructeur ambitionne de déployer plus de 1,5 million de points de recharge dans le monde afin de faciliter l’accès aux infrastructures et d’offrir aux utilisateurs une expérience de mobilité électrique plus fluide et pratique.

Texte et photo : Minh Thu/CVN