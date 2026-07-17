Tour de France : Tim Merlier voir triple à Chalon-sur-Saône

Et de trois : le Belge Tim Merlier a remporté sa troisième victoire dans cette 113 e édition du Tour de France en s'imposant au sprint lors de la douzième étape jeudi 16 juillet à Chalon-sur-Saône.

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Le coureur de Soudal Quick-Step a devancé le Néerlandais Olav Kooij et le Belge Jasper Philipsen lors d'un sprint massif marqué par une violente chute dans les derniers mètres impliquant notamment le Colombien Fernando Gaviria et le Français Dorian Godon.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avec une avance de 3 minutes et 36 secondes sur le Danois Jonas Vingegaard et 4:06 sur le Belge Remco Evenepoel.

C'est la troisième victoire dans ce Tour de France pour Merlier, 33 ans, qui a une nouvelle fois réussi à déjouer les plans de l'équipe Alpecin de Philipsen.

Kooij, vainqueur à Pau et deuxième la veille à Nevers, décroche lui un quatrième podium dans cette Grande Boucle.

Les 25 derniers kilomètres ont été très animés avec plusieurs attaques de la part de petits groupes composés souvent de costauds à l'image d'un Quinn Simmons hyperactif avec ses coéquipiers de Lidl-Trek.

Ces tentatives de guérilla ont donné énormément de travail aux équipes de sprinteurs, notamment dans la côte de Montagny-lès-Buxy où Simmons, alias Captain America, a roulé comme un bœuf, tout en prenant le temps de taper dans la main de son père posté en bord de route.

À l'agonie, certains sprinteurs se sont accrochés tant bien que mal dans les roues de leurs coéquipiers, avant de devoir se remettre à l'ouvrage lorsque Kévin Vauquelin, Kasper Asgreen, Mattias Skjelmose ou le maillot vert Mads Pedersen, par deux fois, ont à leur tour accéléré sur le plat, en vain.

Le Français Baptiste Veistroffer a une nouvelle fois passé la journée à l'avant.

D'abord seul, puis à quatre lorsque Mattéo Vercher, Damiano Caruso et Ewen Costiou l'ont rejoint au kilomètre 57. À deux ensuite avec Costiou, un Breton comme lui, lorsque les deux autres se sont relevés.

Et enfin à nouveau seul après que Costiou ait lâché à son tour la roue du "Sanglier de Fouesnant", à 49 km du but.

Penché sur sa machine, le coureur de Lotto Intermarché a continué sans faiblir dans les vignobles chalonnais avant d'être repris, inexorablement, par le peloton à 33 bornes de l'arrivée.

C'était déjà la troisième grande échappée du Finistérien dans ce Tour de France.

Mais les équipes de sprinteurs n'allaient pas laisser échapper la dernière occasion de s'illustrer avant au plus tôt mercredi prochain 22 juillet.

Car dès vendredi 17 juillet la pente va s'élever avec l'ascension du Ballon d'Alsace avant deux étapes de montagnes samedi 18 juillet dans les Vosges et dimanche 19 juillet dans les Alpes.

AFP/VNA/CVN