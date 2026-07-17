La treizième étape du Tour : la plus longue et la plus intrigante

La treizième étape du Tour de France vendredi 17 juillet entre Dole et Belfort, la plus longue de cette 113 e édition, intrigue avec un début tout plat jusqu'à l'ascension du Ballon d'Alsace qui devrait inspirer les attaquants.

Sous des températures qu'on annonce enfin un peu plus fraîches, le peloton va dépasser pour la première et dernière fois dans ce Tour la barre des 200 kilomètres (205,8 km) pour une étape "complètement atypique", selon le responsable du parcours Thierry Gouvenou.

"On va d'abord, explique-t-il, avoir 130-140 kilomètres très plats. Derrière, on va passer chez Thibaut Pinot à Mélisey pour aborder le Col des Croix et puis on va monter le ballon d'Alsace", culminant à 1.173 m après une ascension de 8,9 km à 6,9%.

À son sommet, il restera 30 kilomètres jusqu'à l'arrivée avec "une descente qui n'est pas très rapide et ensuite une quinzaine de kilomètres de plat".

Si on peut donc s'attendre à "une grosse bagarre pour prendre l'échappée", il est difficile d'imaginer qui pourra tirer son épingle du jeu.

"Il va falloir être assez fin pour prendre l'échappée. Mais aussi très bon grimpeur pour monter le Ballon d'Alsace. Et rouleur pour finir. L'équation n'est pas simple", souligne Gouvenou.

Jeudi 16 juillet, de nombreux coureurs français comme Kévin Vauquelin, Alex Baudin ou Jordan Jegat, ont levé la main pour dire qu'ils étaient intéressés par cette étape pour offrir au pays sa première victoire dans ce Tour de France.

Parmi eux, Romain Grégoire, qui sera sur ses terres. "C'est une étape particulière, il y aura beaucoup de monde sur le bord de la route pour m'encourager, ça va être chouette. C'est une étape qui peut convenir aux échappés, donc on va essayer de se projeter à l'avant. Si les planètes s'alignent, pourquoi pas espérer la victoire", a déclaré le Bisontin.

Départ de Dole à 13h00 (réel à 13h20), arrivée à Belfort à 17h59 (horaire calculé sur une moyenne de 44 km/h).

AFP/VNA/CVN