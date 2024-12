Norvège : reprise du trafic ferroviaire après 13 heures de perturbations

Les opérations ferroviaires à travers la Norvège ont été paralysées le jour de Noël suite à une défaillance du système de communication entre les trains et le centre de contrôle du trafic.

>> Attentat sanglant sur un marché de Noël en Allemagne, un suspect arrêté

>> Neige dans les Alpes : vigilance sur les routes mais "cadeau de Noël" en stations

>> France : le suicide d'un conducteur de train à l'origine de perturbations le soir de Noël

Photo : CTV/CVN

Le problème, qui a commencé à 08h00 (07h00 GMT) mercredi 25 décembre, a perturbé les plans de voyage de dizaines de milliers de personnes qui rentraient chez elles après les célébrations de Noël.

Bane Nor, l'entreprise publique responsable de l'infrastructure ferroviaire norvégienne, a annoncé que le problème avait été identifié et résolu, permettant au trafic ferroviaire de reprendre progressivement à 21h00 (20h00 GMT).

Dans un communiqué publié sur son site d'internet, Bane Nor a confirmé que l'erreur avait été isolée et que les opérations pouvaient reprendre en toute sécurité. Cependant, les passagers ont été avertis qu'ils devaient s'attendre à des retards et des annulations pendant la stabilisation du système.

"Nous regrettons profondément les désagréments causés à nos passagers en ce jour où beaucoup d'entre eux voyageaient pour retrouver leur famille", a déclaré Bane Nor, ajoutant que les réparations se poursuivraient pour résoudre complètement la défaillance technique sous-jacente.

Xinhua/VNA/CVN