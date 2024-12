L'Italie renforce la sécurité à l'occasion du lancement du Jubilé 2025 à Rome

>> À Rome, un musée pour les antiquités rescapées du trafic

>> À Rome, cure de jouvence pour la fontaine de Trevi

>> La basilique Saint-Pierre de Rome mise à nu par l'IA

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a convoqué une réunion du comité national de sécurité publique avant le lancement de l'événement afin de présenter les mesures visant à protéger les millions de pèlerins et de touristes qui devraient prendre part aux célébrations.

Environ 700 unités de sécurité ont été déployées dans la capitale, renforçant les patrouilles régulières sur les sites sensibles, en particulier le Vatican, les basiliques et le centre-ville, a rapporté le média d'État Ansa.

L'année jubilaire 2025, qui durera jusqu'au 6 janvier 2026, a été inaugurée lorsque le pape François a ouvert la lourde "Porte sainte" en bronze de la basilique Saint-Pierre, dans la Cité du Vatican. La police a patrouillé dans les rues de Rome et sur la place Saint-Pierre au fur et à mesure des préparatifs. Des points de contrôle de sécurité ont été mis en place le long des principaux axes menant au Vatican, notamment sur la Via Ottaviano et la Via della Conciliazione, avec un déploiement important de policiers, de carabiniers, de la Guardia di Finanza et d'agents locaux.

La stratégie de sécurité comprend des systèmes de surveillance avancés et des unités d'intervention rapide aux endroits critiques. Des caméras de reconnaissance faciale ont été installées dans les aéroports, les gares et les principales attractions touristiques pour surveiller les foules et détecter les menaces potentielles en temps réel.

Le Jubilé, une tradition qui remonte à l'an 1300, a lieu généralement tous les 25 ou 50 ans. Les autorités estiment que plus de 30 millions de visiteurs se rendront à Rome et dans d'autres sites religieux d'Italie au cours de l'année jubilaire 2025.

L'événement devrait avoir des retombées économiques importantes. Les médias estiment que l'afflux de visiteurs pourrait générer environ dix milliards d'euros (10,4 milliards d’USD) pour l'économie locale.

Xinhua/VNA/CVN