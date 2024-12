Une exposition de photos en Indonésie commémore les 20 ans du tsunami meurtrier

Photo : VNA/CVN

L'exposition capture la dévastation causée par le tremblement de terre et le tsunami, ainsi que la résilience et la détermination des habitants d'Aceh à surmonter l'adversité.

La première partie comprend 93 photos documentant les moments pénibles et déchirants du tremblement de terre et du tsunami, tandis que 50 photos de la deuxième partie illustrent les luttes et la résilience des populations locales alors qu'elles reconstruisaient leur vie, chacune racontant une histoire émouvante, reflétant l'esprit inébranlable et la détermination de la communauté locale.

Muhammad Anshar, président de Pewarta Photos of Indonesia (PFI) Aceh, qui est également l'auteur de 30 photos capturant les moments immédiatement après le tsunami, a pris ces photos alors qu'il recherchait sa femme et sa fille d'un mois, qui avaient disparu.

Il a confié que cette douleur est quelque chose qu'il n'oubliera jamais, pas seulement pour les 20 dernières années, mais pour toujours, et qu'elle lui a également donné la force de continuer et de devenir photojournaliste.

L'exposition photo restera ouverte aux visiteurs jusqu'à la fin du 27 décembre.

Le 26 décembre 2004, un puissant tremblement de terre de magnitude 9,1 au large des côtes de l'île indonésienne de Sumatra a déclenché un tsunami qui a tué environ 230.000 personnes dans une douzaine de pays, dont environ 126.000 à Aceh.

VNA/CVN