L'Asie commémore le tsunami de 2004, le plus meurtrier de l'histoire

Vingt ans après le tsunami le plus meurtrier de l'histoire, survivants et proches de victimes doivent se recueillir jeudi 26 décembre dans les pays de l'océan Indien où plus de 220.000 personnes ont péri sous l'effet des immenses vagues qui se sont abattues sur les côtes.