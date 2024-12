France

Notre-Dame de Paris célèbre Noël pour la première fois depuis l'incendie

Photo : AFP/VNA/CVN

Outre cette célébration prévue à 11h00 (10h00 GMT) et retransmise sur France 2, deux autres offices sont prévus dans la cathédrale, à 08h30 et 18h00.

L'accès à Notre-Dame reste soumis à une jauge stricte de 2.700 personnes, alors que l'engouement reste fort pour accéder à cet édifice magnifié par l'écrivain Victor Hugo et glorifié dans divers films, romans et comédies musicales.

Mardi 24 décembre, veille de Noël, la cathédrale a attiré de nombreux fidèles lors de plusieurs offices, en particulier pour la traditionnelle messe de Minuit.

"Joie au ciel, paix sur la terre, joyeux Noël à vous tous qui êtes ici dans cette cathédrale pour célébrer la fête de Noël", a lancé Mgr Ulrich aux catholiques rassemblés dans la nuit de mardi 24 décembre à mercredi 25 décembre dans ce chef d'œuvre gothique du XIIe siècle.

Il avait rendu hommage plus tôt dans un message aux "talents déployés sur le chantier de restauration" qui ont permis "que la douleur de l'incendie et les cinq années de séparation soient effacées pour ne laisser que la joie des retrouvailles, la joie d'habiter de nouveau ensemble cette maison commune, la maison de Dieu".

Depuis l'incendie qui l'a dévastée le 15 avril 2019, la cathédrale n'avait plus accueilli ces messes de la Nativité célébrant, pour les chrétiens, la naissance de Jésus.

"Sentiment d'espoir, de joie"

Marie-Christine Bascourret, retraitée tout de rouge vêtue, a pu assister mardi 24 décembre à la messe de 16h00. Elle a confié avoir trouvé cela "magnifique". Elle s'est décidée à 14h00 et a fait une heure de queue : "Cela m'a donné du cœur".

"C'est une tradition spéciale. Je venais à la messe ici tous les ans pendant dix ans avant l'incendie", a expliqué pour sa part Daniel James, steward américain de 46 ans qui vit a Seattle. "Je suis tellement heureux de revenir, c'est tellement magique et spécial, c'est un sentiment d'espoir, de joie."

"Depuis 08h00 ce matin (mardi 24 décembre), la file est continuelle", avait témoigné Valentin Lacroix, chargé de contrôler les entrées. Avant 15h00, une centaine de personnes patientaient alors sur le parvis : des familles, des couples, venus de Paris, de province voire de l'étranger.

"Aucune réservation n'est possible pour les messes de Noël" et l'accès à la cathédrale se fait "dans la limite des places disponibles", a précisé le diocèse de Paris.

Le site internet de Notre-Dame conseille donc d'arriver 30 minutes avant l'heure des célébrations, "en gardant à l'esprit que les files d'attente peuvent être longues, avec un risque de ne pas pouvoir accéder à la cathédrale".

Florence Kergorrou, parisienne, s'étonnait mardi 24 décembre que la file avance si vite pour entrer dans la cathédrale. "On va être en avance !", riait celle qui venait pour "associer la messe au monument", "faire d'une pierre deux coups".

Après cinq ans de travaux colossaux, Notre-Dame de Paris a rouvert le 7 décembre, lors d'une cérémonie en présence de plusieurs personnalités dont le président élu américain Donald Trump et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Pour les catholiques, ce Noël marque aussi le début du Jubilé, l'"Année sainte" 2025 de l'Église catholique ouverte mardi soir par le pape François depuis le Vatican. À l'occasion de ce grand pèlerinage international, 30 millions de fidèles du monde entier sont attendus à Rome.

Mercredi 25 décembre à 12h00 (11h00 GMT), lors de sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" ("À la ville et au monde"), le jésuite argentin de 88 ans devrait par ailleurs renouveler ses appels à un cessez-le-feu au Proche-Orient et ailleurs dans le monde.

AFP/VNA/CVN