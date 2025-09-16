Le train vers le Machu Picchu suspendu en raison d'une manifestation

Le service ferroviaire vers la citadelle inca de Machu Picchu, principale attraction touristique du Pérou, a dû être suspendu lundi 15 septembre en raison d'une manifestation des habitants, a annoncé la compagnie exploitante.

>> Le Pérou envisage la fermeture temporaire du Machu Picchu

>> Pérou : 30 touristes blessés dans un accident de bus au Machu Picchu

>> Pérou : une nouvelle espèce de rongeur semi-aquatique découverte au Machu Picchu

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Les autorités n'ont pas communiqué le nombre de touristes bloqués ni de plan d'évacuation. Classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, Machu Picchu accueille en moyenne 4.500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon le ministère du Commerce extérieur et du Tourisme.

Les habitants réclament qu'une nouvelle entreprise se charge du transport en bus depuis la gare ferroviaire jusqu'au site archéologique, après la fin d'une concession de 30 ans. "Face à cette situation, la suspension temporaire des opérations ferroviaires a été annoncée", a indiqué la compagnie PerúRail dans un communiqué.

Le principal accès à la citadelle de pierre se fait par train depuis Cusco, l'ancienne capitale de l'empire inca, située à 110 km. Les habitants ont disposé des rochers et des troncs d'arbres sur plusieurs tronçons de la voie ferrée, selon une source policière citée par l'AFP.

"Les manifestations ont un impact considérable sur les touristes, elles nuisent à la réputation du pays et au nom du Pérou", a déclaré Carlos Milla, ancien président de la Chambre du tourisme de Cusco.

AFP/VNA/CVN



