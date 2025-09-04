Daniel Craig, Angelina Jolie et Matthew McConaughey au 50e festival de Toronto

Le festival du film de Toronto, le plus grand d'Amérique du Nord, s'ouvre jeudi 4 septembre avec à l'affiche de sa 50 e édition Daniel Craig, Angelina Jolie ou encore Matthew McConaughey.

>> Steven Spielberg, tête d'affiche du festival du film de Toronto

>> Adaptation de Stephen King, The Life of Chuck sacré au festival de Toronto

>> Les producteurs de Spider-Man et Harry Potter superviseront le prochain James Bond

Photo : AFP/VNA/CVN

Pendant 11 jours, le Festival international du film de Toronto (TIFF) présentera des films, pour lesquels il s'agit parfois d'un tremplin pour la course aux Oscars.

Le célèbre film de Netflix A couteaux tirés revient avec Daniel Craig. L'ex-agent 007 enquête sur un nouveau meurtre dans Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés, aux côtés de de Glenn Close, Mila Kunis et Josh O'Connor.

Le troisième volet de cette saga aborde des sujets d'actualité "de manière amusante, en chambre close et avec une intrigue classique", selon la directrice de la programmation du TIFF Robyn Citizen. Il sera présenté en première mondiale samedi soir.

L'actrice Sydney Sweeney tentera pour sa part de mettre derrière elle la récente polémique de sa publicité pour jeans avec la première de Christy, le film biographique sur la pionnière de la boxe féminine américaine Christy Martin, qu'elle incarne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une autre histoire vraie et poignante sera projetée vendredi dans l'émouvant thriller The Lost Bus : Au coeur des flammes, avec en vedette Matthew McConaughey dans le rôle d'un chauffeur de bus se portant au secours d'enfants lors d'un terrible incendie ravageant la Californie.

Films français

Pour marquer le 50e anniversaire du festival, des stars comme Russell Crowe, Paul Mescal, Angelina Jolie et Anya Taylor-Joy seront toutes présentes aux projections et aux soirées.

Le TIFF "a fait ses débuts comme un festival parmi d'autres choisissant les meilleures oeuvres du monde", a expliqué Robyn Citizen.

"C'est certainement notre public qui nous distingue", a-t-elle ajouté, même si l'événement a beaucoup misé par le passé sur la découverte de nouveaux réalisateurs.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais les réalisateurs français ne manqueront pas d'ajouter une touche européenne à ce festival canadien.

L'acteur Matt Dillon apparaît dans le drame de Claire Denis Le cri des gardes, qui raconte l'histoire d'une mort mystérieuse sur un chantier de construction en Afrique de l'Ouest.

Le cinéaste Arnaud Desplechin, lui, lance le drame romantique Deux pianos avec Charlotte Rampling. Et Alice Winocour met en vedette Angelina Jolie dans Couture, qui plonge dans l'univers de la haute couture parisienne.

Le film Sacrifice, du cinéaste français Romain Gavras, mettra en scène Anya Taylor-Joy et Chris Evans dans des rôles respectifs d'une écoterroriste et d'une star de cinéma.

Dans un autre registre, Russell Crowe incarne le nazi Hermann Goering et livre une performance nuancée et charismatique dans Nuremberg, un drame historique dans lequel il partage l'affiche avec l'acteur oscarisé Rami Malek.

AFP/VNA/CVN