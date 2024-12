Nguyên Hoà Binh présente ses vœux de Noël à des organisations religieuses à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Au siège de l'Archidiocèse de Hanoï, Nguyên Hoà Binh a émis son souhait que les dignitaires continuent d'apporter leurs contributions à l'Église et aux fidèles, ainsi qu'au développement et à la prospérité croissante du pays.

Il a souligné l'engagement du Parti et de l'État à favoriser le développement du catholicisme, tout en exprimant le souhait que tous les fidèles puissent mener une vie prospère et épanouie.

La position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale sont de plus en plus renforcés, a-t-il déclaré. Le Vietnam participe activement et de manière responsable à la résolution de grandes questions mondiales. Concernant les relations avec le Saint-Siège, les dirigeants du Parti et de l'État ont approuvé l'établissement d'un bureau de représentation du Saint-Siège au Vietnam, marquant une avancée significative dans les relations bilatérales.

Nguyên Hoà Binh a également souligné les contributions de l'archevêque et des prêtres dans la prise en charge de la vie spirituelle des fidèles.

Félicitant les résultats obtenus par le pays en 2024, l'archevêque Giuse Vu Van Thiên de l'Archidiocèse de Hanoï, a indiqué qu'il suit de près les directives du secrétaire général du Parti pour l'année 2025.

Respecter la liberté religieuse des citoyens

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le vice-Premier ministre a rendu visite à l'Église évangélique du Vietnam (Nord) et à son président, pasteur Bùi Van San. Nguyên Hoà Binh a exprimé sa joie face au développement de la communauté évangélique, soulignant que le Parti et l'État respectent toujours la liberté religieuse des citoyens.

Il a souhaité que l'Église et les pasteurs prennent soin de la vie spirituelle des croyants, les guidant vers des actions charitables. Il a également adressé ses vœux de Noël et espère entendre les suggestions de l'Église pour renforcer la grande union nationale et le développement du pays.

Adressant ses félicitations au Comité de solidarité catholique du Vietnam, Nguyên Hoà Binh, a salué ses contributions dans la construction de la grande union nationale.

Le prêtre Trân Xuân Manh, président du Comité central du Comité de solidarité catholique du Vietnam, a remercié le Parti et l'État pour leur soutien accordé aux activités dudit comité. Il s'est engagé à encourager les catholiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à mettre en œuvre efficacement les lignes directrices du Parti, les politiques et lois de l'État, ainsi qu'à participer activement aux mouvements patriotiques.

VNA/CVN