Joe Biden annonce son retrait de la course à l'élection présidentielle

>> États-Unis : Nikki Haley se retire de la course à la présidentielle

>> Biden et Trump s'affrontent lors du premier débat de l'élection présidentielle de 2024

Photo: AFP/VNA/CVN

"Même si j'ai eu l'intention de concourir pour être réélu, je crois qu'il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes fonctions de président pour le reste de mon mandat", a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter).

Il a indiqué qu'il s'adressera plus en détail à la nation plus tard cette semaine au sujet de sa décision.

L'annonce de Joe Biden, qui a mis fin à des semaines de spéculations sur son éventuel retrait, est intervenue après que des informations ont révélé qu'un nombre croissant de Démocrates l'avaient exhorté à renoncer, en particulier des personnalités éminentes telles que l'ancien président Barack Obama, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer.

Xinhua/VNA/CVN