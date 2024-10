France : deux migrants meurent dans une traversée clandestine de la Manche

>> Royaume-Uni : près de 1.000 traversées illégales de la Manche, record de l'année

>> Transfert de migrants hors de l'UE : une piste inflammable au menu des ministres européens

>> Migrants : un nourrisson meurt lors d'un naufrage dans la Manche, selon les autorités françaises

Le canot a fait naufrage peu après 08h00 (06h00 GMT) à deux kilomètres au large de Calais (Nord de la France), a précisé la préfecture maritime. Deux migrants ont été retrouvés morts et une cinquantaine de candidats à l'exil ont été secourus, selon la même source. Plusieurs navires à proximité ont été appelés à la rescousse, dont le Minck, affrété par l'État, qui a ramené les rescapés à terre. L'année 2024 est la plus meurtrière depuis le début en 2018 du phénomène des small boats, ces embarcations de fortune utilisées pour tenter de rejoindre la Grande-Bretagne, avec au moins 54 morts dans des naufrages et bousculades mortelles.

AFP/VNA/CVN