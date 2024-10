Les Bourses mondiales terminent dans le rouge

Les Bourses mondiales ont fini dans le rouge mardi 22 octobre, sur fond de fortes incertitudes à l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis et de remontée des taux obligataires américains.

En Europe, Paris a perdu 0,01%, Francfort 0,20%, Londres 0,14% et Milan 0,64%. A Wall Street le Dow Jones (-0,02%) et l'indice élargi S&P 500 (-0,05%) ont fini proches de l'équilibre, tandis que l'indice Nasdaq a grappillé 0,18%. Ce repli suit "une forte hausse des rendements obligataires" lundi 21 octobre, expliquent des analystes. Le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans s'est hissé jusqu'à 4,22%, une première depuis près de trois mois. Les indices européens ont suivi "la tendance négative observée de l'autre côté de l'Atlantique", poursuivent-ils. L'élection américaine du 5 novembre occupe également davantage de place dans les esprits des investisseurs, qui évaluent la possibilité d'une victoire du candidat républicain Donald Trump. L'or a encore poussé plus haut son record historique mardi 22 octobre, à 2.748,36 USD l'once. Les cours du pétrole ont fini en nette hausse, stimulés par un indicateur de demande favorable en Chine ainsi que par le regain de tension au moyen orient. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a pris 2,35%, pour clôturer à 76,04 USD. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain avec échéance en novembre, dont c'était le dernier jour de cotation, s'est lui apprécié de 2,17%, à 72,09 USD.

APS/VNA/CVN