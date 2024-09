Présidentielle américaine 2024 : début du vote anticipé en personne dans trois États

>> Devant ses partisans, Trump s'accroche encore à une victoire illusoire

>> États-Unis : l’avortement s’impose dans la campagne pour la présidentielle de 2024

>> Passe d'armes entre Trump et Harris sur un duel télévisé en septembre

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Une vidéo mise en ligne sur le site de la chaîne MSNBC montre des électeurs de Virginie faisant la queue pour voter, le journaliste sur place indiquant que les gens étaient impatients d'accomplir leur devoir électoral. Ces bureaux resteront ouverts dans cet État de la côte Est jusqu'au 2 novembre.

Le Minnesota et le Dakota du Sud donnent également la possibilité aux électeurs de voter en personne depuis vendredi 20 septembre selon une méthode différente. Ils font partie des 23 États qui autorisent les électeurs à déposer leur bulletin de vote par correspondance en personne dans des sites désignés, au lieu de l'envoyer par la poste.

Avant ces premiers votes anticipés en personne, l'Alabama est devenu le premier État à commencer les envois par la poste des votes par correspondance le 11 septembre. Il fait partie des dix États qui l'autorisent à le faire plus de 45 jours avant le jour de l'élection, le 5 novembre.

Conformément à la loi, les bulletins de vote des militaires et des électeurs d'outre-mer doivent être envoyés 45 jours avant le jour de l'élection, ils doivent donc l'être au plus tard samedi 21 septembre.

Les dates limites d'inscription des électeurs sont fixées par chaque État.

Le vote anticipé étant devenu de plus en plus populaire au cours de la dernière décennie, les experts prédisent qu'il y devrait y avoir un grand nombre de votants anticipés lors de ces élections. En 2020, plus de 69% des votes avaient été effectués par courrier ou en personne, selon le laboratoire de science des données électorales du Massachusetts Institute of Technology.

À titre de comparaison, seuls 40% des électeurs avaient voté de manière anticipée lors des élections de 2016 et 33% lors des élections de 2012, selon ces données.

Xinhua/VNA/CVN