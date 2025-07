Les profits de Netflix bondissent grâce aux hausses de prix des abonnements

Netflix a enregistré une hausse de 45% de son bénéfice net au deuxième trimestre 2025, atteignant 3,125 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires a progressé de 16% sur un an, à 11,1 milliards, dépassant les attentes. Ce résultat confirme l'efficacité de sa stratégie combinant hausse des prix et développement de l'offre avec publicité.

La plateforme américaine a révisé à la hausse ses prévisions annuelles, visant désormais un chiffre d'affaires entre 44,8 et 45,2 milliards de dollars. Cette progression s'explique par un dollar plus faible, une croissance soutenue du nombre d'abonnés, ainsi que des recettes publicitaires en hausse.

Depuis deux ans, Netflix dépasse régulièrement les attentes de Wall Street, soutenue par une politique tarifaire offensive et un élargissement de son catalogue. Le service mise désormais aussi sur le direct et le sport. Fin 2024, il a diffusé deux matchs de la NFL et un combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul. En juin, il a signé un accord inédit avec TF1 pour proposer les chaînes françaises sur sa plateforme.

"Nos abonnés veulent toujours plus de variété", a expliqué Greg Peters, co-directeur général, justifiant ainsi ces nouvelles orientations. Un partenariat avec la NASA permettra également bientôt aux utilisateurs de suivre en direct les lancements de fusées.

Fin 2024, Netflix comptait plus de 300 millions d’abonnés, mais ne communique plus ces chiffres, préférant désormais évaluer l'engagement (temps de visionnage). L'entreprise prévoit aussi d’augmenter ses investissements dans la production, tout en maintenant des marges stables.

La formule avec publicité séduit de plus en plus : le nombre d’utilisateurs a doublé début 2025 par rapport à l’année précédente. Netflix vise 9 milliards de dollars de revenus publicitaires d’ici 2030. Pour maximiser l’engagement, la plateforme teste un outil d’intelligence artificielle générative permettant aux abonnés de formuler en langage naturel ce qu’ils souhaitent regarder.

Le deuxième semestre 2025 s’annonce prometteur avec la sortie de nouvelles saisons attendues, comme "Mercredi" ou "Stranger Things". "Avec 44 nominations aux Emmys cette année, c’est de la qualité à grande échelle", s’est réjoui Ted Sarandos, l’autre dirigeant de Netflix.

"Netflix est désormais le leader incontesté du streaming haut de gamme", conclut l’analyste Paul Verna. "La vraie question, ce n’est plus s’il domine le secteur, mais comment il va continuer à croître".

