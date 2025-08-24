Après avoir conquis Netflix, la sensation KPop Demon Hunters débarque au cinéma

Après avoir battu des records de vues sur Netflix et s'être hissé en tête des classements musicaux, le dessin animé KPop Demon Hunters débarque désormais au cinéma.

>> Dernière saison de Squid Game diffusée à partir du 27 juin sur Netflix

>> Un défilé de fans à Séoul pour la dernière saison de Squid Game

>> Netflix et Gafam concentrent près de la moitié du trafic internet français

>> Les profits de Netflix bondissent grâce aux hausses de prix des abonnements

Photo : AFP/VNA/CVN

Véritable carton estival, cette comédie musicale raconte l'histoire d'un trio de jeunes stars de la pop coréenne qui combattent des démons à l'aide de chansons entraînantes et de chorégraphies synchronisées.

Depuis sa sortie sur Netflix le 20 juin, le film a cumulé 210 millions de vues et devrait devenir le long-métrage le plus visionné de l'histoire de la plateforme la semaine prochaine. Il compte aussi cinq des dix chansons les plus écoutées au monde sur Spotify.

Ce succès phénoménal devrait se confirmer dans les salles obscures: certains analystes le voient prendre la première place du box-office américain ce week-end, grâce à des milliers de fans déguisés attendus pour des "projections karaoké" à guichet fermé.

"C'est fou, dingue, surréaliste", a déclaré cette semaine la chanteuse EJAE, qui a coécrit le titre phare du film, Golden, et interprète les chansons de l'héroïne Rumi, lors d'une projection en avant-première au siège de Netflix à Hollywood.

"Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir participer à ce phénomène culturel dingue", a-t-elle ajouté.

Netflix sort le film en salles dans cinq pays: les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

"Triple menace"

Son scénario suit HUNTR/X un groupe de K-Pop dont les trois chanteuses sont aussi des chasseuses de démons qui protègent secrètement la Terre.

Grâce à leur musique et l'énergie de leurs fans, elles alimentent la barrière magique chargée d'emprisonner les âmes maléfiques dans un univers séparé.

Mais les démons contre-attaquent en montant leur propre groupe, les Saja Boys, composé de beaux gosses qui vampirisent l'ardeur du public afin d'anéantir le barrage entre les deux mondes.

La loyauté des héroïnes est mise à rude épreuve et une romance improbable se développe, au cours de 90 minutes rythmées par des balades séduisantes et des tubes pop accrocheurs.

Le tout dans une animation colorée, où les gratte-ciel modernes de Séoul croisent les bains publics traditionnels et les maisons à toit de chaume sud-coréennes.

"Ce film est une triple menace. Il bénéficie d'un scénario fantastique, d'une animation époustouflante et de chansons entraînantes", confie Wendy Lee Szany, critique de cinéma basée à Los Angeles et fan de K-Pop.

Les chansons du film occupent trois places dans le top 10 du classement Billboard, un exploit qu'aucune bande originale de film n'avait réalisé depuis les années 1990.

Conjuguer l'engouement mondial pour la K-Pop à des monstres surnaturels sexy semble être une recette taillée pour l'algorithme de Netflix. Mais personne ne s'attendait au succès phénoménal du film.

Produit par Sony Pictures, KPop Demon Hunters était initialement destiné au grand écran, mais il a été vendu à Netflix pendant la pandémie et la fermeture des cinémas.

"Bouche-à-oreille"

Sa sortie sur la plateforme lui a finalement permis de bénéficier d'un incroyable "bouche-à-oreille", selon John Nguyen, fondateur du site Nerd Reactor, spécialisé dans la culture pop.

"Les gens l'ont partagé, en ont parlé, ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des fans et des familles chantant dans leur salon", résume-t-il.

Habituellement réticent à sortir ses films au cinéma, Netflix tente désormais de capitaliser sur ce succès, avec des séances karaoké prévues ce week-end dans 1.700 salles nord-américaines.

Les fans sont invités à se déguiser et à se filmer avec leurs smartphones en train de chanter.

Lors de l'avant-première à Los Angeles, "il y avait tellement de gamins qui chantaient à tue-tête", s'amuse Mme Szany, la critique. "Je me suis dit : +Wow, ils connaissent tous les paroles mieux que moi.+"

Cette approche désespère les puristes, mais a permis au film-concert de Taylor Swift de rapporter 260 millions de dollars au box-office en 2023.

Les premières estimations voient KPop Demon Hunters engranger 15 millions de dollars de recettes aux États-Unis dès ce week-end, et prendre la tête du box-office.

Toujours en difficulté après la pandémie et les grèves qui ont paralysé Hollywood en 2023, les exploitants de salles ne cracheront pas sur ce coup de pouce ironiquement venu de Netflix, le grand fossoyeur qui leur a volé tant de spectateurs.

AFP/VNA/CVN