NBA : Wembanyama qualifie les Spurs pour les play-offs, James égale un record avec les Lakers

Un panier décisif de Victor Wembanyama a permis aux Spurs de battre les Suns et de se qualifier pour les play-offs, alors que LeBron James a égalé le record du plus grand nombre de matchs disputés en saison régulière lors de la victoire des Lakers à Miami, jeudi 19 mars en NBA.

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Menés à domicile de dix points à un peu moins de cinq minutes du terme à domicile contre les Suns, les Spurs, motivés à l'idée de valider leur place pour les play-offs, ont remonté leur retard et l'ont emporté (101-100) grâce à un panier au buzzer de leur superstar française Victor Wembanyama.

Lorsque le tir dans la raquette de Wemby, en step-back face à Oso Ighodaro, a fini dans le filet, le public du Frost Bank Center s'est déchaîné.

"Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un match comme celui-là", a déclaré Wembanyama, auteur de 34 points et 12 rebonds. "Ça fait du bien de savoir qu'on a toujours ce qu'il faut", a souligné le joueur de 22 ans.

Cette performance lui sera bénéfique dans sa quête affichée du titre de MVP, lui qui est lancé sur cette fin de saison dans un duel avec Shai Gilgeous-Alexander, le meneur canadien du Thunder d'Oklahoma City, première franchise qualifiée mardi 17 mars pour les play-offs.

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Les Spurs retrouvent eux pour la première fois ces hauteurs depuis 2019. Mais la star française est restée mesurée avant de jouer pour la première fois les play-offs. "Évidemment, on est fiers et contents d'y être. Mais pour moi, l'essentiel, c'est d'essayer de ne pas m'en soucier, car on veut aborder avec ambition les 82 matchs" de la saison régulière, a-t-il expliqué en insistant : "Je n'ai pas envie de me reposer sur nos lauriers".

King James défie le temps

Si Luka Doncic a inscrit 60 points lors de la victoire des Lakers face au Heat à Miami (134-126), sa nouvelle prouesse a été quelque peu éclipsée par le 1.611e match en saison régulière de son coéquipier LeBron James, qui a égalé le record de Robert Parish du plus grand nombre de rencontres disputées hors play-offs en NBA.

À 41 ans, King James a franchi avec brio cette nouvelle étape importante de sa carrière en réalisant un triple-double (19 points, 15 rebonds et 10 passes décisives).

Cette nouvelle démonstration a eu lieu dans la ville où il a remporté ses deux premiers titres NBA, et l’entraîneur du Miami Heat, Erik Spoelstra, n’a pas caché son admiration.

"Il ne se bat pas seulement contre toute la ligue, mais aussi contre le temps qui passe. Et franchement, il lui mène la vie dure", a déclaré Spoelstra.

"C'est incroyable de le voir jouer comme ça", a ajouté Doncic.

Le Slovène, meilleur marqueur de la NBA cette saison, a notamment réussi neuf tirs à trois points, pour signer ainsi son deuxième match à plus de 50 unités sur cet exercice, après ses 51 points contre Chicago en mars.

Victorieux de leurs huit derniers matchs, les Lakers sont confortablement installés en 3e position à l'Ouest, derrière le Thunder et les Spurs.

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Les Pistons enchaînent sans Cunningham

Jalen Duren a inscrit 24 points et pris 11 rebonds pour mener les leaders de la Conférence Est, les Detroit Pistons, à la victoire sur le parquet des Washington Wizards (117-95).

Les Pistons décrochent leur premier succès depuis l'annonce de l'absence de leur meneur All-Star Cade Cunningham, qui sera écarté des terrains au moins deux semaines en raison d'un pneumothorax.

Les Pistons sont en tête à l'Est devant les Boston Celtics, et ils aborderont les play-offs mi-avril avec des ambitions qui leur étaient depuis longtemps interdites, eux qui n'ont plus passé un tour depuis 2008 et n'y ont participé que trois fois depuis.

Du côté des Wizards, battus pour la deuxième fois en deux jours par Détroit, le Français Alexandre Sarr a rendu une copie famélique, avec deux points en 21 minutes, à un sur douze au tir.

AFP/VNA/CVN