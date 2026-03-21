Ligue 1 : une nouvelle chance pour Lens, un choc Lyon-Monaco

Après un premier échec la semaine dernière, Lens a une nouvelle occasion de ravir la première place de la Ligue 1 au Paris SG lors de la 27 e journée, marquée par un choc opposant Lyon, à l'arrêt, à un Monaco en plein renouveau.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sonnés par Lorient au Moustoir (2-1), les Sang et Or ont gaspillé une première cartouche pour tenter de mettre la pression sur le PSG, leader de la Ligue 1 avec une longueur d'avance - mais un match en moins.

S'ils veulent maintenir du suspense pour le titre, les hommes de Pierre Sage n'ont guère le droit à l'erreur vendredi 20 mars (20h45) à Bollaert face à Angers, 12e et bien rentré dans le rang avec une seule victoire sur ses cinq derniers matches, contre Nantes.

Même en cas de succès lensois, Paris a cependant les cartes en main pour reprendre son fauteuil de leader dès le lendemain.

Qualifiés pour les quarts de la Ligue des champions après avoir donné une leçon à Chelsea (5-2 à l'aller, 3-0 au retour), les Parisiens semblent avoir retrouvé l'allant offensif de la saison dernière, qui les avait vus sacrés champions d'Europe.

Le PSG se déplace samedi 21 mars (21h00) à Nice, 15e mais qui s'est offert un peu d'air sur le bas de tableau grâce à son succès à Angers (2-0).

Claude Puel peut à présent compter sur un matelas de huit points devant Auxerre, barragiste, et dix sur le premier relégable Nantes.

Monaco a le vent en poupe

Dans la lutte pour les places européennes, un choc se déroule dimanche (15h00) entre Lyon (4e, 47 points) et Monaco (6e, 43 points), aux dynamiques opposées.

Equipe en forme du moment en début d'année, avec une série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Lyon n'y arrive plus.

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L'OL reste sur six matches sans succès, dont quatre en L1 (deux défaites et deux nuls). Un temps sur le podium, Lyon accuse maintenant deux points de retard sur l'OM, 3e, et voit revenir sur ses talons Lille (5e, 44 points) et donc Monaco.

Après des débuts mitigés depuis son arrivée en octobre, Sébastien Pocognoli semble avoir trouvé la formule qui fonctionne, avec notamment un Folarin Balogun redevenu efficace face aux cages (quatre buts et une passe décisive sur les quatre derniers matches de L1).

Tombeurs notamment du Paris SG (3-1) ou de Lens (3-2), les Monégasques restent sur une série de cinq victoires d'affilée, et en cas de succès se replaceraient en candidats sérieux au podium.

Sa place sur le podium, Marseille entend justement la conserver, avant de recevoir Lille (5e, 44 points).

Alors que les soubresauts des départs de l'entraîneur Roberto de Zerbi et du président Pablo Longoria se calment, les Marseillais ont récupéré un semblant de sérénité sur le terrain, avec trois succès consécutifs en Ligue 1.

Mais les courtes victoires contre Toulouse (1-0) ou Auxerre (1-0) n'ont certainement pas rassuré Habib Beye sur la solidité de son équipe, d'autant que le Losc a lui enfin rebondi.

Longtemps en plein marasme, les Dogues ont signé une belle victoire à Rennes (2-1), de quoi faire le plein de confiance.

Les Rennais (7e, 43 points) peuvent recoller au Top 6 avec la réception de la lanterne rouge messine, tandis que Strasbourg (8e, 36 points), doit refaire son retard à Nantes (17e), où la mission maintien de Vahid Halilhodzic va connaître son premier test.

AFP/VNA/CVN