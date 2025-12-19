NBA : Detroit tombe à Dallas, Doncic porte les Lakers

Les Dallas Mavericks ont fait tomber en prolongation les Detroit Pistons, leaders de la conférence Est, grâce notamment à Cooper Flagg, tandis que Luka Doncic a porté les Lakers à la victoire contre Utah avec un faramineux triple double, jeudi 18 décembre en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Mavs en prolongation

Choix numéro 1 de la dernière draft, Flagg a été excellent tant en défense qu'en attaque et a largement contribué à la victoire de Dallas (116-114 a.p.) : il a marqué 23 points, a pris 10 rebonds, réussi 4 passes décisives, une interception et trois blocks au cours d'une soirée où six joueurs des Mavericks ont atteint les 10 points.

Cette victoire de prestige contre le leader à l'Est devrait remonter le moral des Texans dont le bilan de 11 victoires pour 17 défaites les place en 11e position de la conférence Ouest.

En face, Cade Cunningham a terminé meilleur marqueur pour Détroit avec 29 points mais n'a pu empêcher les Pistons de concéder leur 6e défaite de la saison (pour 21 victoires).

"C'est une immense équipe avec d'immenses joueurs, mais on n'a pas cédé, s'est félicité Flagg. Nous avons résisté, nous avons été devant, ils sont revenus, mais nous avons su rester dans le match et nous battre jusqu'au bout."

Doncic monstrueux

Luka Doncic a produit un match monstrueux pour permettre aux Lakers de s'imposer sur le parquet du Utah Jazz (143-135) : le Slovène a signé un triple double avec 45 points, 11 rebonds et 14 passes.

LeBron James y est allé de ses 28 points dans un match où le cinq majeur des Lakers a atteint les 10 points individuels. La franchise californienne pointe à la 4e place de la conférence Ouest (19v-7d), loin devant le Jazz (12e, 10v-16d).

New York d'un petit point

Les Knicks se sont imposés d'un petit point sur le parquet des Indiana Pacers (114-113) grâce au panier primé réussi par Jalen Brunson à 4 secondes de la sirène.

New York a eu du mal à entrer dans le match, le premier depuis sa victoire en finale de Coupe NBA contre San Antonio mardi, et s'est retrouvé mené 35-25 à l'issue du premier quart-temps. Les Pacers ont même eu 16 points d'avance dans le troisième quart-temps.

Mais les Knicks se sont réveillés, sont revenus à hauteur et ont arraché la victoire sur un tir lointain de Brunson. Ce dernier a terminé meilleur marqueur des Knicks (25 pts) tandis que le meilleur marqueur du match a été Andrew Nembhard avec 31 points pour les Pacers.

"J'étais très mauvais en début de partie. Et j'ai eu un très mauvais passage après la mi-temps, mais je veux remercier le Seigneur pour avoir fait jouer Tyler Kolek de la façon dont il a joué et pour m'avoir sauvé", a commenté Brunson.

Remplaçant en début de match, Kolek a terminé avec 16 points, 11 passes et 6 rebonds.

OKC remis de sa déception de la Coupe

Leader de la conférence Est et meilleure équipe de ce début de saison, Oklahoma City s'est remis de sa déception après sa défaite en demi-finales de la Coupe NBA : à domicile, le Thunder a dominé les Los Angeles Clippers 122-101.

Les Californiens ont eu 11 points d'avance dans le premier quart-temps, mais le champion NBA en titre s'est repris au cours des deux périodes suivantes pour construire une avance décisive.

Shai Gilgeous-Alexander a terminé meilleur marqueur d'OKC avec 32 points et Chet Holmgren en a ajouté 22. Le Thunder avec ses 25 victoires pour deux défaites cette saison reste largement en tête de la conférence Ouest et favori à sa succession pour le titre.

Deuxièmes de la conférence, les Denver Nuggets ont remporté leur 20e victoire de la saison (pour 6 défaites) en battant l'Orlando Magic 126-115. Nikola Jokic a signé un triple double pour les Nuggets (23 points, 11 rebonds et 13 passes).

