Biathlon : Perrot 2e de la mass start du Grand-Bornand derrière l'Italien Giacomel

Le Français Eric Perrot a pris dimanche 21 décembre la 2 e place de la mass start (15 km) du Grand-Bornand (Haute-Savoie), comptant pour la Coupe du monde de biathlon, devancé par l'Italien Tommaso Giacomel, et devant le Norvégien Vetle Christiansen (3 e ).

>> Biathlon : au Grand-Bornand, une 2e place au goût de victoire pour Jeanmonnot

>> Biathlon : au Grand-Bornand, Jacquelin 3e du sprint face à l’armada norvégienne

>> Biathlon : des pistes blanches sans neige autour, malaise au Grand-Bornand

Photo : AFP/VNA/CVN

Auteur d'un 20/20 derrière la carabine, Eric Perrot n'a rien pu faire face à Giacomel (19/20), parti à la faute sur le premier tir couché puis impeccable sur les trois autres passages sur le pas de tir, et plus rapide sur les skis.

Il s'agit du troisième podium individuel cet hiver pour Perrot après sa deuxième place en sprint et sa victoire en poursuite la semaine dernière à Hochfilzen (Autriche). Cette semaine, dans la station haut-savoyarde, il a pris la 7e place du sprint, la 4e de la poursuite et la 2e de la mass start.

Grâce à ces résultats constants, Perrot conforte sa deuxième place au classement général de la Coupe du monde, 113 points derrière le Norvégien Johan-Olav Botn (560 contre 447), 5e dimanche de la mass start. Giacomel revient sur les talons de Perrot avec 431 points.

Pour l'équipe de France masculine de biathlon, c'est le septième podium de l'hiver en huit courses individuelles. En prenant en compte les résultats des Françaises et des relais, les Bleus en sont déjà à 18 podiums et six victoires sur les trois premières étapes de la Coupe du monde (19 podiums en comptant la 3e place du relais mixte simple à Ostersund, non olympique).

Après trois semaines de coupure, la Coupe du monde de biathlon reprendra du 8 au 11 janvier à Oberhof, dans l'est de l'Allemagne, avec un sprint, une poursuite et un relais chez les hommes et chez les femmes.

AFP/VNA/CVN