NBA : Houston prend sa revanche sur Denver

Les Rockets ont gagné chez les Nuggets cinq jours après un revers controversé dans la même salle, alors que les Celtics ont également gagné à l'extérieur face aux Raptors, samedi 20 décembre en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Rockets viennent à bout des Nuggets

Les 31 points de Kevin Durant ont été décisifs dans la victoire probante de Rockets revanchards sur le parquet de Denver (115-101).

L'entraîneur de Houston, Ime Udoka, avait été condamné à une amende de 25 000 dollars par la NBA pour ses critiques envers l'arbitrage lors de la défaite houleuse des siens après prolongation à Denver (128-125) lundi.

Durant, MVP en 2014, a livré à 37 ans une nouvelle performance marquante, avec notamment cinq paniers à trois points. Son coéquipier Reed Sheppard est sorti du banc pour inscrire 28 points après avoir réussi six paniers réussis sur neuf tentés à longue distance.

En face, le Serbe Nikola Jokic a été limité à 25 points et cinq passes, loin de ses standards habituels.

Durant s'est disputé violemment avec Bruce Brown, l'arrière de Denver, à la fin du troisième quart-temps, et les deux joueurs ont dû être séparés par leurs coéquipiers. "Des mots un peu irrespectueux ont été prononcés", a déclaré Brown. "J'ai hâte de le revoir. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas à un autre homme".

Denver, qui restait sur six succès, occupe le troisième rang à l'Ouest, avec le même bilan que les Spurs, deuxièmes, alors que Houston demeure au cinquième rang.

Boston dépasse Toronto

À Toronto, les 33 points du meneur Payton Pritchard ont grandement aidé les Celtics de Boston à battre les Raptors (112-96) pour leur passer devant au classement. Le meilleur sixième homme de la saison passée a ajouté huit rebonds et dix passes décisives en 37 minutes.

En l'absence de Jaylen Brown, malade, les Celtics ont pu s'appuyer sur les entrants Luka Garza et Hugo Gonzalez, auteurs de dix rebonds chacun, pour s'imposer dans la raquette. Du côté de Raptors qui ont abusé sans réussite de tirs de loin, Brandon Ingram et Sandro Mamukelashvili ont tous deux inscrit 24 points.

Ce succès confortable de Boston, le douzième en seize rencontres, permet à l'équipe dirigée par Joe Mazzulla de dépasser Toronto, désormais cinquième, et de s'installer à la troisième place de la Conférence Est, derrière Détroit et New York.

Maxey éteint les Mavericks

À Philadelphie, Cooper Flagg, le premier choix de la draft 2025, et Anthony Davis ont marqué 24 points chacun, mais cela n'a pas suffi pour empêcher les Mavericks de s'incliner face aux Sixers (121-114), portés eux par les 38 points de Tyrese Maxey.

Le meneur de 25 ans, troisième meilleur marqueur de la ligue cette saison, a appuyé sur l'accélérateur en début de quatrième quart-temps pour faire la différence.

Sans Paul George et Joel Embiid, les Sixers ont pu compter sur V.J. Edgecombe (26 points) et Dominick Barlow (21 points). Dallas a été pénalisé par 18 pertes de balle et une adresse à trois points limitée, ce qui a permis à Philadelphie de sceller une sixième victoire en huit matches.

Au classement, les Sixers sont en quatrième position à l'Est et bien partis pour disputer les play-offs, quand les Mavericks, onzièmes à l'Ouest, vont devoir batailler pour accrocher le tournoi de play-in.

AFP/VNA/CVN







