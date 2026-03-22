MotoGP/Brésil : Marc Marquez remporte la course sprint

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté samedi 21 mars la course sprint du Grand Prix du Brésil, deuxième manche du championnat du monde de MotoGP, sur la piste de l'Autodromo Ayrton-Senna de Goiânia.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Parti en troisième position, le champion du monde en titre a devancé l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), qui s'était élancé en pole position, et son compatriote Jorge Martin (Aprilia).

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), vainqueur du premier GP de la saison en Thaïlande il y a trois semaines, a pris la quatrième place, devant le Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha).

L'autre Tricolore, Johann Zarco (Honda-LCR), est tombé à l'entame du 8e tour. Parti en 10e position mais gêné par l'Espagnol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), il avait reculé au 14e rang avant de remonter à la 12e place pour finalement chuter.

Le départ du sprint avait été retardé de près d'une heure et demie afin d'effectuer des réparations d'urgence sur la piste, où un trou s'était formé en raison sans doute d'un mouvement de terrain consécutif aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Goiânia ces derniers jours.

APS/VNA/CVN