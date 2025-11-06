Les États-Unis vont réduire le trafic aérien de 10% dans 40 aéroports

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine va réduire le trafic aérien de 10% dans 40 aéroports à compter de vendredi 7 novembre, alors que l'arrêt de fonctionnement du gouvernement fédéral est actuellement le plus long de l'histoire des États-Unis, a déclaré mercredi 5 novembre le secrétaire aux Transports, Sean Duffy.

>> États-Unis : la Chambre des représentants échoue à adopter le budget républicain visant à éviter un "shutdown"

>> Le "shutdown" : les États-Unis vont connaître une paralysie budgétaire

>> La paralysie budgétaire se prolongera la semaine prochaine aux États-Unis

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous essayons de tenir compte du fait que lorsque nous voyons les pressions s'accumuler sur ces 40 marchés, nous ne pouvons tout simplement pas l'ignorer, et nous n'allons pas attendre qu'un problème de sécurité se manifeste réellement alors que les premiers indicateurs nous indiquent que nous pouvons agir dès aujourd'hui pour éviter que la situation ne se détériore", a expliqué M. Duffy.

"Je pense que cela va entraîner davantage d'annulations et que nous allons travailler avec les compagnies aériennes pour le faire de manière systématique", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse conjointe avec l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford.

M. Bedford a estimé qu'une réduction de 10% de la capacité prévue serait appropriée pour "continuer à soulager la pression sur nos contrôleurs (du trafic aérien) et, comme nous continuons à constater des problèmes de personnel, des mesures supplémentaires seront prises sur ces marchés spécifiques".

"En 35 ans de carrière dans le secteur de l'aviation, je n'ai jamais connu de situation où nous avons dû prendre ce type de mesures. Encore une fois, nous sommes dans une situation inédite en termes de fermeture des services publics", a-t-il poursuivi.

Depuis le début de la paralysie budgétaire, environ 13.000 contrôleurs aériens et quelque 50.000 agents de sécurité aéroportuaire ont été contraints de travailler sans être payés.

Un nombre croissant d'employés ont pris des congés, ce qui a entraîné une grave pénurie de personnel dans le secteur de l'aviation, aggravé les retards de vols dans de nombreuses régions et suscité des inquiétudes quant à la sécurité aérienne.

Les données du site Internet américain de suivi des vols FlightAware montrent que des milliers de vols dans tout le pays subissent des retards quotidiens. Plus de 4.000 vols à l'intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont été retardés mardi 4 novembre, après près de 5.000 retards lundi 3 novembre.

AFP/VNA/CVN