L'année 2025 devrait être la deuxième ou troisième année la plus chaude jamais enregistrée

La série alarmante de températures exceptionnelles s'est poursuivie pendant l'année 2025, laquelle devrait occuper la deuxième ou la troisième place des années les plus chaudes jamais enregistrées, a alerté jeudi 6 novembre l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Selon son bilan de l'état du climat mondial, chacune des onze dernières années, de 2015 à 2025, fait partie des "onze années les plus chaudes jamais enregistrées en 176 ans d'observation, les trois dernières années occupant la tête du classement".

La température moyenne près de la surface pour la période de janvier à août 2025 dépassait de 1,42 °C (plus ou moins 0,12 °C) la moyenne de l'époque préindustrielle, d'après le rapport.

Par ailleurs, souligne celui-ci, les concentrations de gaz à effet de serre et le contenu thermique des océans ont tous battu des records en 2024 et ont continué d'augmenter en 2025, tandis que la tendance à l'élévation du niveau de la mer sur le long terme s'est poursuivie, malgré une petite anomalie temporaire due à des facteurs naturels.

"Cette série sans précédent de températures élevées, combinée à l'augmentation record des niveaux de gaz à effet de serre de l'année dernière, montre clairement qu'il sera pratiquement impossible de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C ces prochaines années sans dépasser temporairement cet objectif", a noté la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo.

"Néanmoins, les données scientifiques sont tout aussi claires : il est encore tout à fait possible et essentiel de ramener l'augmentation des températures à 1,5 °C d'ici à la fin du siècle", a-t-elle souligné.

L'OMM a publié le bilan de l'état du climat mondial 2025 pour le sommet de la 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) à Belém, au Brésil. Ce bilan constitue une référence visant à sous-tendre les négociations de la COP par des preuves scientifiques irréfutables.

