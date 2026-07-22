Le Vietnam conserve son titre de champion d'Asie de pencak silat

L'équipe vietnamienne de pencak silat a conservé son titre de championne d'Asie par équipes en remportant 16 médailles d'or, 7 d'argent et 2 de bronze lors des 10 es Championnats d'Asie, qui se sont déroulés du 17 au 22 juillet dans la ville de Dông Nai. L'Indonésie a terminé à la deuxième place, devant la Malaisie.

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La cérémonie de remise des récompenses s'est tenue dans la soirée du 22 juillet, sous l'égide de la Fédération internationale de pencak silat (PERSILAT), de l'Autorité vietnamienne des sports, du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Nai ainsi que des organismes concernés.

Photo : VNA/CVN

Cette édition des Championnats d'Asie comprenait deux catégories de compétition : les combats (Tanding) et les démonstrations techniques (Seni).

Évaluant l'organisation de la compétition, Teddy Suratmadji, secrétaire général de la Fédération internationale de pencak silat, a salué les efforts du pays hôte. Selon lui, le comité d'organisation vietnamien a assuré un accueil soigné et offert aux délégations des conditions optimales, notamment en matière d'hébergement, de restauration, de transport et de logistique tout au long de l'événement.

Il a souligné que le professionnalisme et l'hospitalité du Vietnam avaient permis aux athlètes de concourir dans les meilleures conditions et d'offrir des performances de haut niveau.

Le responsable a également salué l'esprit sportif et la discipline des participants. Les délégations se sont préparées avec sérieux, ont respecté le règlement de la compétition et concouru dans un esprit de fair-play, de solidarité et de respect mutuel, contribuant ainsi au succès de l'événement.

Selon Teddy Suratmadji, la qualité de l'organisation vietnamienne a été hautement appréciée par la Fédération internationale de pencak silat. Cette réussite constitue un atout important pour l'inscription du Vietnam parmi les pays susceptibles d'accueillir de futures compétitions internationales de la Fédération, notamment plusieurs tournois prévus d'ici la fin de l'année 2026.

VNA/CVN