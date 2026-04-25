Oceanman Maldives 2026 : quatre ors pour la nageuse Anh Viên

L’ancienne reine de la natation vietnamienne, Nguyên Thi Anh Viên, a fait sensation en remportant quatre médailles d’or à l’Oceanman Maldives 2026, allant même jusqu’à franchir la ligne d’arrivée en même temps que le numéro un de l’épreuve masculine.

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Photo : CTV/CVN

Oceanman est l’un des circuits de nage en eau libre les plus prestigieux au monde, présent en Europe, sur le continent américain et dans la région Asie-Pacifique. L’étape organisée aux Maldives les 10 et 11 avril 2026 a enregistré un chiffre record de 532 nageurs issus de 40 pays.

Dès la première journée de compétition, l’ex-championne des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) Nguyên Thi Anh Viên a décroché trois médailles d’or dans les épreuves du 2 km du relais féminin et de la catégorie d’âge 30-39 ans féminine.

À l’issue de cette première journée, elle a confié : “C’était une journée vraiment spéciale pour moi, nager au cœur des paysages magnifiques des Maldives. Plus spécial encore, j’ai eu la chance de participer au relais avec mon élève, un moment à la fois fier et profondément significatif”.

Au niveau des hommes

Lors de la deuxième journée, la nageuse originaire de Cân Tho (Sud) s’est attaquée à un défi d’une tout autre ampleur avec le 10 km en eau libre. Il s’agissait de la première fois qu’elle disputait une telle distance en mer. Elle s’est brillamment imposée en prenant la première place avec un temps de 2 h 30 min 22 sec. Fait remarquable, Anh Viên a coupé la ligne en même temps que le vainqueur de la catégorie masculine. “La mer des Maldives est toujours aussi bleue et magnifique, mais ce 10 km a été aujourd’hui un véritable défi. J’ai tout donné et atteint l’arrivée avec tout ce que j’avais. Merci à tous ceux qui m’ont encouragée tout au long de la course. Merci aussi aux organisateurs d’avoir mis sur pied une si belle compétition dans ce cadre exceptionnel”, a-t-elle déclaré.

Nguyên Thi Anh Viên est considérée comme une icône de la natation vietnamienne sur la scène régionale, avec un impressionnant total de 25 médailles d’or aux SEA Games. À l’échelle internationale, elle demeure la seule nageuse vietnamienne à avoir remporté une médaille de bronze aux Jeux asiatiques et une médaille d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse tout en atteignant à plusieurs reprises les finales des championnats du monde.

Depuis l’annonce officielle de sa retraite du sport de haut niveau en 2022, Anh Viên a choisi une trajectoire différente, tout en restant fidèle aux bassins. Elle se consacre désormais à l’entraînement au sein du club de natation qui porte son nom, avec l’ambition que “tous les enfants vietnamiens sachent nager”.

Ses vidéos gratuites d’apprentissage technique publiées sur les réseaux sociaux ont cumulé des millions de vues, contribuant largement à diffuser l’esprit sportif ainsi que les compétences de prévention contre la noyade au sein de la communauté.

Retour gagnant

Les quatre médailles d’or d’Anh Viên à l’Oceanman Maldives ne sauraient être mises sur le même plan que des podiums obtenus dans des compétitions majeures comme les Jeux asiatiques ou les Jeux olympiques. Néanmoins, replacée dans le contexte d’une athlète retirée du circuit professionnel, cette performance reste particulièrement remarquable.

Au-delà de sa victoire dans l’épreuve la plus exigeante, Anh Viên a également démontré une grande régularité dans plusieurs catégories, preuve d’une condition physique toujours solide et d’une remarquable capacité d’adaptation à un nouvel environnement. Plus encore, elle a concouru avec un état d’esprit positif, une endurance constante et une réelle maîtrise, des qualités que peu d’athlètes parviennent à conserver après avoir quitté le très haut niveau.

Le succès d’Anh Viên à l’Oceanman Maldives 2026 montre que sa passion pour le grand bleu ne s’est jamais éteinte. Elle continue d’écrire de nouveaux chapitres de sa carrière, non seulement à travers les médailles, mais aussi par son inlassable capacité à inspirer les jeunes générations.

Phuong Nga/CVN