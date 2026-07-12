Natation en eau libre : la jeune vague vietnamienne défie l’élite asiatique

Des SEA Games 33 aux Championnats d’Asie de natation en eau libre, l’équipe du Vietnam a révélé une génération de jeunes nageurs très prometteurs. Mais entre l’arène régionale et le niveau continental, la marche reste haute et l’océan bien agité.

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Photo : TTHLTTQG/CVN

Lors des Championnats d’Asie de natation en eau libre 2026, organisés à Bali, en Indonésie, à la mi-juin, la sélection vietnamienne était composée de trois nageurs : Nguyên Huy Hoàng, Mai Trân Tuân Anh et Nguyên Viêt Tuong, ainsi que de deux jeunes talents féminins, Vo Thi My Tiên et Nguyên Kha Nhi. Pour leur première participation, les nageurs vietnamiens ont décroché une médaille d’argent et quatre médailles de bronze, permettant au pays de terminer à la deuxième place du classement général.

Ce résultat place le Vietnam devant la République de Corée, troisième du classement en nombre de médailles de bronze. Mais il reste encore loin de la Chine, leader incontesté avec cinq médailles d’or de plus. Un écart important, difficile à combler à court terme.

Une jeune génération pleine de promesses

“Les épreuves en eau libre sont très fortement influencées par l’état de la mer, les vagues, le soleil, le vent… Les nageurs doivent constamment ajuster leur rythme en fonction des conditions, surtout sur les longues distances. Nous veillons à maintenir un état d’esprit stable au sein de toute l’équipe, avec la volonté d’atteindre les objectifs fixés”, a partagé Nguyên Hoàng Vu, entraîneur de la sélection nationale.

Le cas de Nguyên Huy Hoàng est révélateur. Il a terminé deuxième du 5 km en 57 min 04 s 10, puis troisième du 10 km en 1 h 53 min 30 s 20. Si sur le 5 km, l’écart avec le vainqueur chinois dépassait légèrement les sept secondes, il atteignait près de dix secondes sur le 10 km.

Autre élément marquant : les nageurs montés sur la plus haute marche du podium à Bali comptent parmi les grands noms de la discipline. Lan Tianchen, sacré champion sur les deux distances masculines, avait remporté la médaille d’argent du 10 km aux 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19). Quant à Wu Shutong, victorieuse devant My Tiên sur le 5 km féminin, elle est la championne en titre des Jeux asiatiques disputés quatre ans plus tôt.

Photo : VNA/CVN

En réalité, le quatuor vietnamien composé de Nguyên Huy Hoàng, Mai Trân Tuân Anh, Vo Thi My Tiên et Nguyên Kha Nhi évolue ensemble depuis les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) organisés en décembre 2025 en Thaïlande. À cette occasion, les quatre nageurs avaient conquis l’or dans le relais mixte 4 x 1.500 m en eaux libres disputé en Thaïlande, avec un temps cumulé de 1 h 12 min 18 s.

Deux mois plus tôt, ce même groupe s’était également illustré aux Jeux asiatiques de plage 2026, encore sur le relais mixte 4 x 1.500 m, avec un chrono de 1 h 06 min 32 s 40. Lors de la compétition la plus récente, le temps réalisé par Huy Hoàng et ses coéquipiers a encore été ramené à un peu plus de 57 minutes.

Sur le 5 km masculin, par exemple, Tuân Anh a pris la troisième place juste derrière Huy Hoàng, en 57 min 04 s 60, soit à peine quelques dixièmes de seconde de plus que son aîné. Les épreuves de fond et d’eau libre exigent une base physique exceptionnelle, une très grande endurance et une intelligence tactique durable. Les progrès remarquables de Tuân Anh, My Tiên et Kha Nhi, sous la conduite de leur aîné Huy Hoàng, nourrissent désormais l’espoir de médailles lors des ASIAD 20.

Selon l’expert sportif Nguyên Hông Minh, l’équipe viet-namienne a réussi à bâtir une ossature de jeunes nageurs âgés de 16 à 20 ans. Avec des performances proches des minima A olympiques, le Vietnam a toutes les raisons d’affirmer avec confiance qu’il tient là sa prochaine génération de talents dans les bassins.

Un écart encore réel

Au-delà de la joie et de l’espoir suscités par les médailles remportées aux Championnats d’Asie de natation en eau libre 2026, l’équipe vietnamienne doit aussi regarder lucidement les défis qui l’attendent au niveau continental. Si l’on se réfère aux résultats des ASIAD 19, en Asie du Sud-Est, seuls le Vietnam et Singapour avaient décroché des médailles en natation. Nguyên Huy Hoàng y avait remporté à lui seul deux médailles de bronze sur 400 m et 800 m nage libre, devenant ainsi le nageur vietnamien le plus titré de l’histoire.

Mais les deux médailles de bronze conquises cette année-là à Hangzhou avaient été obtenues avec des chronos plus rapides que ses performances les plus récentes. Celui sur qui reposent le plus d’espoirs semble ralentir progressivement, à mesure qu’il approche d’un âge charnière.

L’équation devient encore plus complexe en eau libre. À l’échelle des Jeux asiatiques, l’organisation applique un règlement strict, comparable à celui des Jeux olympiques : seule l’épreuve individuelle du 10 km est retenue, tandis que les relais et les distances plus courtes, comme le 5 km, sont totalement supprimés. Dans cette perspective, la médaille de bronze remportée par Nguyên Huy Hoàng sur 10 km à Bali constitue aujourd’hui l’espoir le plus concret pour l’automne à venir.

Dans les prochaines semaines, le staff technique devra individualiser les programmes d’entraînement pour chaque nageur-clé, en parallèle d’un plan de stages et de compétitions à l’étranger. Avec une préparation rigoureuse et une montée en puissance continue au contact du haut niveau, les nageurs vietnamiens disposent encore d’environ trois mois pour grappiller seconde après seconde et se préparer à affronter le grand large.

Phuong Nga/CVN