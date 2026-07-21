Hô Chi Minh-Ville accueillera le PPA Asia 500 avec 500 joueurs internationaux

Le mois prochain marquera le coup de sifflet du PPA Asia 500 MB Hô Chi Minh-Ville Open 2026 qui, avec plus de 500 joueurs venus de plus de 20 pays et territoires, incarne l’un des plus grands tournois de pickleball d’Asie.

>> Pickleball : près de 600 athlètes à la PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025

>> Ly Hoàng Nam remporte le titre en simple du PPA Tour Asia

>> Une flamme pour inspirer le pickleball vietnamien

Photo : Capture d’écran/CVN

Plus de 500 joueurs venus de plus de 20 pays et territoires se réuniront le mois prochain à Hô Chi Minh-Ville pour le Tour professionnel asiatique de pickleball PPA (Open de MB Hô Chi Minh-Ville PPA) en 2026, l’un des plus grands tournois asiatiques de pickleball.

Le tournoi se déroulera du 6 au 9 août au New Sports Club du parc sportif et de divertissement City Park, au cœur du complexe urbain mixte The Global City, et réunira des athlètes professionnels et amateurs pour quatre jours de compétition.

Lancé officiellement lundi 20 juillet par New Sports et UPA Asia, cet événement marque le deuxième tournoi du PPA Tour Asia organisé au Vietnam cette année, témoignant de l’essor rapide du Vietnam en tant que l’un des marchés du pickleball à la croissance la plus rapide d’Asie.

Le tournoi offre une dotation de 70.000 dollars pour les divisions professionnelles, tandis que les champions gagneront jusqu’à 500 points au classement du PPA Tour Asia.

Les organisateurs ont annoncé lundi 20 juillet que plus de 500 joueurs originaires de plus de 20 pays et territoires s’étaient inscrits à l’événement après seulement trois semaines d’inscription.

Parmi les têtes d’affiche figurent Collin Johns, ancien numéro un mondial en double messieurs, Wong Hong-kit, multiple vainqueur hongkongais sur le circuit PPA Tour Asia, et Truong Vinh Hiên, l’athlète vietnamien le mieux classé au classement PPA.

Le tournoi proposera des compétitions professionnelles et amateurs, offrant ainsi des opportunités aux athlètes de tous niveaux. Outre les matchs, toute une série d’activités est prévue pour interagir avec les fans pendant toute la durée de l’événement.

L’Open de MB Hô Chi Minh-Ville PPA 2026 sera disponible gratuitement sur diverses plateformes de streaming telles que YouTube de PPA Tour Asia, New Sports et l’écosystème FPT Play.

La compétition est le quatrième tournoi PPA au Vietnam soutenu par la Banque commerciale militaire par actions (MB Bank) en tant que sponsor principal, reflétant l’investissement continu dans la communauté de pickleball en pleine expansion du pays.

Alors que ce sport continue de gagner en popularité à l’échelle nationale, l’organisation de tournois internationaux devrait renforcer la position du Vietnam en tant que centre régional émergent du pickleball, tout en créant davantage d’opportunités pour les joueurs locaux de se mesurer à des adversaires de classe mondiale.

VNA/CVN