Le Vovinam confirme son rayonnement mondial à Paris

La 7ᵉ édition du Championnat du monde de Vovinam - Viet Vo Dao, organisée du 22 au 25 juillet à Paris, a réuni près de 325 compétiteurs issus d'une quinzaine de pays, contre environ 250 lors de l'édition précédente, disputée quatre ans plus tôt.

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Photo : VNA/CVN

Organisé tous les quatre ans, le championnat est coorganisé par la Fédération de Vovinam - Viet Vo Dao en Europe, avec l'autorisation de la Fédération mondiale de Vovinam - Viet Vo Dao.Bien plus qu'une simple compétition sportive de haut niveau, cet événement prestigieux joue un rôle essentiel dans la valorisation de la culture, de la philosophie et des traditions vietnamiennes sur la scène internationale.

L'édition 2026 revêtait une dimension particulière puisqu'elle coïncidait avec le 30ᵉ anniversaire de la création de la Fédération mondiale de Vovinam et du Conseil mondial des maîtres de Vovinam, fondés à Paris.

Originaire du Vietnam, le Vovinam - Viet Vo Dao se développe dans un nombre croissant de pays, notamment en France, où il fait désormais partie intégrante du paysage des arts martiaux. Il y rassemble une communauté de plus de 10.000 pratiquants et une cinquantaine de clubs regroupés au sein d'un réseau national.

Lors du tournoi, l'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a estimé que ce championnat constituait un événement d'une importance majeure, illustrant le rayonnement international des arts martiaux vietnamiens. Le diplomate a souligné que le Vovinam dépassait le cadre d'une simple discipline sportive pour devenir un symbole de la richesse culturelle et de l'esprit martial du peuple vietnamien.

Grâce à son envergure internationale et à la participation de nombreux maîtres et athlètes venus d'horizons divers, ce 7ᵉ Championnat du monde organisé à Paris a réaffirmé la vitalité et le pouvoir d'attraction du Vovinam - Viet Vo Dao.

En favorisant les échanges entre le Vietnam, la France et les autres nations représentées, cette manifestation a contribué à promouvoir l'image du Vietnam et les valeurs humanistes de cet art martial auprès de la communauté internationale, tout en renforçant les liens d'amitié et de respect mutuel entre les peuples.

VNA/CVN