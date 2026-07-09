The Grand Esports 2026 : le Vietnam franchit une nouvelle étape dans la professionnalisation de l'e-sport

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Photo : BTC/CVN

Le 9 juillet, la série d'événements The Grand Esports 2026 a officiellement débuté au Complexe sportif d'athlétisme de My Dinh, à Hanoï. Cet événement marque une étape historique : pour la première fois, une manifestation d'e-sport d'envergure nationale est directement dirigée et coorganisée par l'organe public chargé de la gestion du sport.

Sous l'égide de l'Autorité des sports du Vietnam relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et de la société multimédia VTC, ce rendez-vous marque une nouvelle étape dans le développement de l'e-sport vietnamien, avec pour ambition d'accélérer sa professionnalisation et son intégration internationale, tout en s'inscrivant dans la stratégie nationale de développement des industries culturelles, de l'économie du sport et de l'économie numérique.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a souligné que l'événement marque un tournant majeur pour l'e-sport vietnamien, qui entre dans une nouvelle phase de développement plus structuré, plus professionnel et mieux reconnu. Il témoigne également de la volonté de l'État d'accompagner le développement des nouvelles disciplines sportives dans l'environnement numérique, en phase avec les tendances de développement et d'intégration internationale. Selon lui, l'e-sport dépasse le simple cadre du divertissement pour devenir un secteur économique à fort potentiel, dans lequel la réussite repose sur la discipline, la stratégie et la détermination.

The Grand Esports 2026 rassemble plus de 1.000 participants. La phase finale réunira plus de 130 joueurs et membres des délégations issus de dix pays et territoires, dont le Vietnam, la République de Corée, le Japon, la Chine, la Turquie ainsi que plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Les compétitions se dérouleront sur quatre jours, du 9 au 12 juillet. Cette forte participation internationale témoigne de l'attractivité croissante de l'e-sport vietnamien et de l'ambition du pays de devenir une plateforme régionale d'accueil des compétitions, des échanges et de la coopération internationale dans ce domaine.

Le chef de l'Autorité des sports, Nguyên Danh Hoàng Viêt, a estimé qu'il ne s'agissait pas simplement d'un partenariat dans l'organisation d'une compétition sportive, mais d'une étape marquante témoignant de l'entrée de l'e-sport dans une nouvelle phase de développement. Selon lui, cette discipline est désormais reconnue comme un sport moderne, appelé à jouer un rôle dans la stratégie nationale de développement du sport, de l'économie du sport et des industries culturelles.

VNA/CVN