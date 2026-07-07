Le Vietnam accueille pour la première fois l'Esports Grand Championship 2026

Le Vietnam accueillera pour la première fois l'Esports Grand Championship (EGC) 2026, une compétition internationale placée sous le patronage de la Fédération d'Asie du Sud-Est des sports électroniques, dont les résultats sont homologués selon des critères inspirés des standards olympiques.

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L'annonce a été faite le 6 juillet par l'Autorité des sports du Vietnam.

Organisé dans le cadre de "The Grand Esports 2026", le tournoi se déroulera du 9 au 12 juillet au Palais d'athlétisme de My Dinh, à Hanoï. Il réunira des joueurs de plusieurs pays où l'esport est particulièrement développé autour de quatre disciplines : Street Fighter 6, Summoners War : Sky Arena, Audition et Au Mobile.

Photo : Autorité des sports du Vietnam/CVN

Dans l'épreuve de Street Fighter 6, titre déjà présent à l'Esports World Cup, les représentants du Vietnam affronteront ceux du Japon, de la République de Corée, de la Thaïlande et de Singapour. La présence du Japon et de la République de Corée, deux grandes nations des jeux de combat, offrira aux joueurs vietnamiens une précieuse occasion de se mesurer à des adversaires de haut niveau.

En Summoners War: Sky Arena, le Vietnam sera opposé à la Thaïlande, à l'Indonésie et à Singapour. Ces pays disposent de communautés particulièrement actives autour de ce jeu, ce qui promet des rencontres très tactiques.

L'édition 2026 mettra également à l'honneur Audition, l'un des jeux musicaux les plus populaires d'Asie. Des représentants du Vietnam, de la République de Corée, du Japon, de la Chine et des Philippines participeront à cette compétition. Après leur succès aux 33es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), les joueurs vietnamiens aborderont l'Esports Grand Championship 2026 avec l'ambition non seulement de décrocher le titre à domicile, mais aussi de s'affirmer face aux meilleures équipes de la région.

L'épreuve d'Au Mobile réunira, quant à elle, des équipes du Vietnam, de la Chine, de la Thaïlande et de la Turquie. À peine la Coupe nationale d'esport VENC 2026, organisée dans le cadre de The Grand Esports, terminée, les meilleurs représentants vietnamiens enchaîneront avec l'Esports Grand Championship afin de se mesurer à la scène internationale.

L'organisation de la phase finale de l'Esports Grand Championship au Vietnam permettra au public de suivre des rencontres internationales sur son sol tout en confirmant la capacité du pays à accueillir des compétitions régionales d'envergure dans le domaine de l'esport. Elle offrira également aux joueurs vietnamiens l'occasion d'acquérir de l'expérience, d'élever leur niveau et de développer les échanges avec des pays où l'esport est déjà bien implanté.

The Grand Esports 2026 est organisé sous l'égide de l’Autorité des sports du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (Vietnam Recreational and Electronic Sports Association - VIRESA) et la Société générale de communication multimédia VTC.

Cette manifestation figure parmi les plus grands événements consacrés à l'esport au Vietnam cette année et devrait susciter un vif intérêt au sein de la communauté des joueurs.

L'événement confirmera également le rôle du Vietnam comme trait d'union avec les pays de la région et contribuera à l'objectif de faire du pays une destination des grandes compétitions d'esport à l'échelle asiatique.

VNA/CVN