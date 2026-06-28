Mondial : Superbe nul et qualification pour l'Algérie et l'Autriche, l'Iran éliminé

Un nul suffisait à l'Algérie et l'Autriche pour avancer en 16 es de finale du Mondial, et c'est ce qui s'est produit samedi 27 juin à Kansas City, au bout d'un match fou (3-3) qui leur délivre les deux derniers sésames, au détriment de l'Iran, dernier éliminé.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Algériens, qui finissent parmi les huit meilleurs troisièmes, ont été portés par Rafik Belghali buteur et le capitaine Ryad Mahrez auteur d'un doublé. Ils affronteront la Suisse jeudi 25 juin à Vancouver.

Les Autrichiens, qui ont marqué par Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer et Sasa Kalajdzic, décrochent eux une deuxième place au parfum légèrement empoisonné, puisqu'elle leur réserve un adversaire de taille le même jour à Los Angeles : l'Espagne championne d'Europe.

La toute fin de la phase de groupes avait réservé son petit suspense, consistant en une course à trois pour deux récompenses. Algériens et Autrichiens avaient leur destin en mains tandis que les Iraniens étaient dépendants de la défaite de l'un d'eux, pour espérer continuer l'aventure de ce Mondial pas comme les autres.

Que dans son grand désarroi la Team Melli se rassure, quoi que pourrait laisser paraître le résultat de parité, idéal dès le départ pour les deux équipes, il n'eut à l'arrivée ni le parfum ni la saveur désagréables d'un hypothétique nouvel arrangement, quarante-quatre ans après le fameux "match de la honte" qui avait vu l'Autriche se laisser battre (1-0) par l'Allemagne de l'Ouest, pour les qualifier aux dépens de l'Algérie.

D'abord parce que les 22 acteurs, contrairement à la mascarade de Gijon en 1982, rappelant amèrement l'Anschluss quand l'Allemagne annexa l'Autriche en 1938, ont tenté d'obtenir la victoire jusqu'au bout.

Esprit de revanche

Ensuite, parce que quatre décennies après, la plaie ne s'est jamais refermée chez les Fennecs, forcément animés par un esprit de revanche. Aussi, mieux même qu'un nul, une victoire l'aurait satisfait dans les plus grandes largeurs, car elle eut du même coup éliminé les Autrichiens pour ces retrouvailles.

Photo : AFP/VNA/CVN

Et c'est donc à un match très animé, avec deux formations se rendant but pour but, qu'ont eu droit les spectateurs présent dans l'Arrowhead Stadium rempli pour l'occasion.

C'est l'Autriche qui a frappé la première et marqué, par l'intermédiaire Marko Arnautovic (28e) parti seul tromper Oussama Benbot, le remplaçant dans les cages de Luca Zidane laissé sur le banc.

Rafik Belghali a égalisé pour l'Algérie juste avant la pause, après un exploit personnel dans la surface.

Au retour des vestiaires, même scénario : Marcel Sabitzer a remis les siens devant d'une frappe puissante (55e) avant que Ryad Mahrez ne fasse recoller les Fennecs au score (60e).

La fin de match laissait craindre une succession de passes à dix ? Que nenni, Mahrez, encore lui marquait le but du 3-2 pour l'Algérie qui a exulté de tout son banc comme on gagne les plus belles victoires.

Mais l'histoire devait s'écrire autrement, puisque Sasa Kalajdzic au bout du temps additionnel a réussi à égaliser de ma tête sur le dernier va-tout autrichien.

Loin de tout arrangement, cet épilogue vient écrire une nouvelle page, plus glorieuse pour le football, de l'histoire qui lie les deux pays en Coupe du monde.

AFP/VNA/CVN