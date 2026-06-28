Mondial-2026 : Croatie, Algérie, Autriche et RDC passent, l'Iran sort

La Croatie, l'Algérie, l'Autriche et la République démocratique du Congo ont arraché samedi 27 juin les quatre derniers billets pour les 16 es de finale de la Coupe du monde, dont le tableau est désormais complet.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La dernière journée de la phase de groupe a en revanche été fatale à l'Ecosse, la République de Corée, l'Ouzbékistan, et surtout à l'Iran, dont la participation restera une image forte de ce Mondial américain, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Portugal-Croatie, Espagne-Autriche, Colombie-Ghana et Belgique-Sénégal font partie des affiches des 16es que la journée de samedi 27 juin aura révélées. La phase à élimination directe débute dimanche à Los Angeles avec l'affrontement entre le Canada et l'Afrique du Sud.

Le Portugal deuxième

Souvent cité parmi les favoris de ce Mondial, le Portugal n'aura finalement pas réussi à accrocher la première place de son groupe. Il peut même s'estimer heureux du nul (0-0) face à une Colombie séduisante mais manquant de réalisme.

Après un doublé contre l'Ouzbékistan qui avait pu faire croire qu'il était de retour, Cristiano Ronaldo, 41 ans, a de nouveau été transparent lors de ce match marqué par ses retrouvailles avec James Rodriguez, son ancien partenaire au Real.

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Son 16e de finale, jeudi 25 juin à Toronto, aura un autre parfum de nostalgie merengue puisqu'il croisera la route d'un ancien coéquipier et Ballon d'Or, le Croate Luka Modric qui peine aussi à cacher qu'il est quadragénaire.

L'Angleterre en tête

Victorieuse du Ghana (2-1), la Croatie termine à la deuxième place du groupe L derrière l'Angleterre victorieuse du Panama (2-0) à Philadelphie grâce à Jude Bellingham et Harry Kane.

Dominateurs, les Three Lions n'ont pas vraiment impressionné sur le plan du jeu. Leur première place les fait basculer dans une partie de tableau où ils pourraient croiser le Mexique, puis le Brésil, s'ils battent mercredi 24 juin à Atlanta la République démocratique du Congo.

Les Léopards dans l'histoire

Au lendemain de la qualification sensationnelle du Cap-Vert, le Mondial tient une autre belle histoire : pour sa deuxième participation à une Coupe du monde, après celle de 1974 où elle s'appelait encore Zaïre, la RDC a été admise en 16es.

Menés au score dès la 10e minute par l'Ouzbékistan, les Léopards se sont révoltés pour inscrire trois buts, dont un doublé de l'attaquant de Newcastle Yoane Wissa, qui a fait basculer le stade d'Atlanta dans la liesse. Un exploit pour une sélection dont la préparation a été contrariée par l'épidémie d'Ebola au pays.

Irrespirable Autriche-Algérie

Quarante-quatre ans après le "match de la honte" au Mondial-1982 entre Allemands et Autrichiens, qui s'étaient entendus pour une courte victoire des premiers aux dépens des seconds, synonyme de qualification au détriment des Algériens, les "Fennecs" avaient l'occasion de prendre leur revanche à Kansas City contre l'Autriche.

Mais si le match a été irrespirable, ça n'a pas été la faute à l'Histoire, mais du fait de l'enjeu du soir. Les deux équipes pouvaient toutes les deux se qualifier, comme l'Iran, spectateur impuissant. Et malgré une fin de match folle, elles se sont séparées sur un match nul (3-3) qui les qualifie toutes les deux.

En 16es jeudi 25 juin, l'Algérie affrontera la Suisse à Vancouver, l'Autriche défiera l'Espagne à Los Angeles.

Messi, un 19e avant les 16es

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Argentine abordait l'autre match du groupe J face à la Jordanie sans pression, déjà assurée de finir première et de rencontrer le Cap-Vert au tour suivant.

S'il avait largement fait tourner son effectif, Lionel Scaloni a quand même fait entrer en cours de jeu l'idole Lionel Messi. L'octuple Ballon d'Or en a profité pour inscrire son sixième but du tournoi, le 19e de son histoire en Coupe du monde. Stratosphérique.

Canada et Afrique du Sud ouvrent le bal

Les 16es débutent dimanche 28 juin à Los Angeles à midi (19h00 GMT) avec Canada-Afrique du Sud. Pour continuer à tracer leur route dans leur Mondial, les Canucks vont profiter du retour bienvenu de leur capitaine Alphonso Davies, blessé jusque-là.

AFP/VNA/CVN