Mondial-2026 : une pluie de buts et de records

Un festival offensif ! La phase de groupes de la première Coupe du monde à 48 équipes a donné lieu à une orgie de buts : 215 en 72 matches, soit une moyenne de 2,99 par match.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cela en fait le ratio le plus élevé pour une Coupe du monde depuis les années 1950. Au Qatar, fin 2022, la moyenne à l'issue de la phase de groupes était de 2,44 buts par rencontre (2,69 sur l'ensemble de la compétition).

Passage en revue des raisons qui expliquent une telle profusion.

La quête du Soulier d'or

Le trophée du meilleur buteur, souvent relégué au second plan, a d'ores et déjà donné lieu à une passe d'armes haletante entre les plus grands avants-centres de la planète. Lionel Messi mène la course au Soulier d'or avec six buts en trois matches, devant Kylian Mbappé (désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus), Ousmane Dembélé, Vinicius Junior et Erling Haaland, qui en totalisent quatre chacun.

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Le vieux record de 13 buts en une seule édition, établi en 1958 par le Français Just Fontaine semblait inaccessible mais il pourrait tomber. Messi, qui totalise désormais 19 buts en six Coupes du monde, a fait d'ores et déjà tomber l'ancien record de l'Allemand Miroslav Klose (16 buts).

Un ballon favorable aux artilleurs ?

L’ancien gardien de l’Angleterre Joe Hart estime que le ballon officiel du Mondial, l'Adidas Trionda, est difficile à maîtriser, notamment quand il est frappé à plat. "Il arrive sur les joueurs un peu plus vite qu’il ne le laisse paraître au moment du tir", dit-il.

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Rien à voir cependant avec le redouté Jabulani de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, "un ballon effrayant" pour les gardiens.

Nouveau format plus déséquilibré

Avec pour la première fois 48 équipes, la nouvelle formule a proposé des oppositions plus déséquilibrées. L'Allemagne a ainsi déroulé contre Curaçao (7-1). Mais les "petites" équipes ou cataloguées comme telles ont aussi tiré leur épingle du jeu, comme le Cap-Vert, qui a tenu tête aux champions d'Europe espagnols (0-0) et s'est qualifié pour les 16e de finale. Les scores fleuves ne sont cependant pas l'apanage de cette édition : en 2022, l'Espagne avait écrasé le Costa Rica 7-0 tandis que l’Angleterre étrillait l’Iran 6-2.

Défenses friables, erreurs coupables

Le but contre son camp du Tunisien Ellyes Skhiri au bout de trois minutes contre les Pays-Bas, vainqueurs 3-1 le 26 juin, est le douzième c.s.c. de cette Coupe du monde 2026, égalant le record établi en 2018. Le premier tour a donné lieu à pas mal d'erreurs défensives. Deux des trois gardiens irakiens ont commis des boulettes sanctionnées par des buts et le gardien uruguayen Fernando Muslera a demandé à être remplacé à la mi-temps contre l’Espagne (victorieuse 1-0) après une énorme bévue.

AFP/VNA/CVN











