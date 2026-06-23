Mondial 2026 : les commerces se mettent à l’heure des soirées football

Snacks, boissons, équipements électroniques… les enseignes profitent de l’engouement autour du Mondial pour lancer de vastes campagnes promotionnelles et stimuler les achats des consommateurs.

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Photo : Huy Hai/VNA/CVN

Jusqu’au 26 juin, la chaîne de supermarchés Co.op Mart organise l’opération "Vivre la Coupe du monde ensemble - Gagnez un joli parapluie". L’enseigne propose de nombreuses offres combinées sur les produits alimentaires, les snacks et les boissons destinés aux soirées de retransmission des matchs en juin et juillet.

Parmi les produits les plus attractifs figurent un lot composé de chips Pringles (102 g) et de cacahuètes salées Tài Tài (350 g), proposé avec une réduction de près de 40%, ou encore un pack associant cacahuètes au lait de coco Tài Tài et bière Saïgon Chill vendu à 46.700 dôngs. D’autres produits, comme les chips Orion O’star saveur kimchi et les snacks au poisson épicé, bénéficient de remises pouvant atteindre 50%. Plusieurs boissons rafraîchissantes et énergétiques sont également concernées par ces promotions destinées aux amateurs de football nocturne.

Selon Nguyên Thi Kim Dung, directrice du Co.op Mart Hà Đông, ces programmes promotionnels seront maintenus tout au long de la compétition, jusqu’au 20 juillet. Les clients peuvent également commander en ligne via la plateforme Co.op Online et se faire livrer à domicile.

De son côté, Lotte Mart déploie jusqu’au 30 juin l’opération "Lotte Max Sale - Promotions exceptionnelles", avec des réductions pouvant atteindre 50% sur de nombreux produits.

Les boissons énergétiques, particulièrement prisées durant la Coupe du monde, figurent parmi les produits phares de cette campagne. Ainsi, le pack de six canettes Red Bull Extra de 250 ml bénéficie d’une réduction de 34%, tandis que les membres du programme de fidélité peuvent l’acquérir au prix de 52.500 dôngs. D’autres produits du quotidien, comme le lait frais Dalat Milk ou les nouilles instantanées Modern, sont également proposés à des tarifs préférentiels.

L’enseigne met par ailleurs en place des offres "Prix choc du week-end" réservées aux adhérents effectuant des achats supérieurs à 500.000 dôngs. Parmi les produits concernés figurent notamment le café Trung Nguyên Legend Classic, affiché avec une réduction de 44%, ainsi que plusieurs marques de bière et de boissons énergétiques.

Photo : Mai Trang/VNA/CVN

À l’occasion de son 28e anniversaire, la chaîne GO! lance également jusqu’au 15 juillet une vaste campagne promotionnelle à l’échelle nationale. Les remises, comprises entre 40 et 50%, concernent les vêtements de sport, les articles ménagers et l’électroménager. Les boissons gazeuses et énergétiques, particulièrement recherchées pendant la compétition, bénéficient quant à elles de réductions allant jusqu’à 25%.

Le réseau WinMart/WinMart+ participe également à cette dynamique avec son programme "Vibrez au rythme du ballon rond - Chasse aux super promotions", valable jusqu’au 24 juin. Snacks, saucisses, bières et boissons gazeuses sont proposés sous forme d’offres "un acheté, un offert", tandis que certains produits essentiels et fruits frais bénéficient de remises pouvant atteindre 50%.

Le boom des téléviseurs grand écran

La Coupe du monde stimule également les ventes d’équipements électroniques. L’enseigne MediaMart organise jusqu’au 20 juillet l’opération "Grande fête de la Coupe du monde - Grands écrans, petits prix", centrée sur les téléviseurs de grande taille, de 55 à 98 pouces.

Photo : Hoài Nam/VNA/CVN

Le programme prévoit des réductions allant jusqu’à 50%, des facilités de paiement à taux zéro, des cadeaux promotionnels ainsi que la livraison et l’installation gratuites. Plusieurs modèles sont proposés à des prix attractifs, notamment des téléviseurs 4K de marques telles que Samsung ou Coex.

Selon Vu Tuân Anh, directeur commercial de MediaMart, la Coupe du monde constitue traditionnellement l’une des périodes les plus dynamiques pour le secteur de l’électronique grand public.

"Nous avons anticipé la demande en préparant nos stocks très en amont et en collaborant avec de grandes marques telles que Samsung, LG, Sony ou Coex afin de proposer aux consommateurs un large choix de produits et des offres particulièrement avantageuses", a-t-il indiqué.

À quelques jours des phases décisives du Mondial 2026, les enseignes de distribution entendent ainsi profiter de l’effervescence du football pour stimuler la consommation et attirer les clients grâce à des promotions de grande ampleur.

Câm Sa/CVN