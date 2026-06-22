Vietnam - Japon : front commun contre la contrefaçon

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans la lutte contre les produits contrefaits et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Les deux pays veulent notamment améliorer le traitement des violations sur les plateformes de commerce électronique.

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Photo : CTV/CVN

Le 20 juin, le Département de la gestion et du développement du marché intérieur, relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a tenu une réunion de travail avec l’Office japonais des brevets (JPO). Les échanges ont porté sur l’évaluation des programmes communs de protection et d’application des droits de propriété intellectuelle, ainsi que sur la lutte contre les marchandises contrefaites et la protection des consommateurs.

Les deux parties ont examiné les résultats du mémorandum de coopération signé en 2021 entre le JPO et l’ancienne Direction générale de la gestion du marché, devenue aujourd’hui le Département de la gestion et du développement du marché intérieur.

Elles ont également fait le point sur les accords conclus le 20 décembre 2024 avec le Fonds japonais de prévention de la contrefaçon et de protection des droits de propriété intellectuelle (IIPPF), puis le 5 mars 2026 avec plusieurs plateformes de commerce électronique opérant au Vietnam.

Priorité au numérique

Lors de la réunion, Trân Huu Linh, directeur du Département de la gestion et du développement du marché intérieur, a souligné que le gouvernement vietnamien mettait en œuvre "de nombreuses mesures énergiques" pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle.

Photo : CTV/CVN

Selon lui, les forces de gestion du marché ont découvert et traité des milliers d’infractions en un peu plus d’un mois. Cette campagne nationale de contrôle doit se poursuivre jusqu’à la fin de 2026, parallèlement à l’amélioration des mécanismes et politiques de protection des droits.

La lutte contre les violations sur les plateformes en ligne constitue l’un des axes majeurs de cette coopération. Les partenaires veulent mettre en place un mécanisme direct entre les autorités publiques, les titulaires de droits et les plateformes numériques.

"Au cours des près de deux derniers mois, à la demande du ministère de l’Industrie et du Commerce, les plateformes de commerce électronique ont retiré des milliers de produits présentant des signes d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle et traité environ 2 000 comptes vendeurs en infraction, dont de nombreux produits portant des marques japonaises", a déclaré Trân Huu Linh.

Les contrôles menés sur le terrain ont également permis de détecter plusieurs affaires liées à des produits contrefaits ou portant atteinte aux droits de marques japonaises bien connues au Vietnam, notamment Honda, Yamaha et Panasonic, ainsi que des pièces détachées, composants et biens de consommation.

Cette situation illustre l’attractivité des marques japonaises auprès des consommateurs vietnamiens, mais aussi la nécessité de renforcer la coordination entre les autorités de contrôle et les entreprises.

Satisfaction japonaise

KASAI Yasuyuki, commissaire de l’Office japonais des brevets, a salué la coopération entre le Département vietnamien et les entreprises japonaises dans la protection des droits de propriété intellectuelle.

Photo : CTV/CVN

Il a également apprécié les efforts récents du gouvernement vietnamien et des forces de gestion du marché. Selon lui, le grand nombre de dossiers détectés et traités témoigne de la détermination du Vietnam à bâtir un environnement commercial transparent, sûr et respectueux de la propriété intellectuelle.

Le responsable japonais a exprimé le souhait de recevoir davantage d’informations actualisées sur les résultats de l’application des mesures, afin de les partager avec les entreprises japonaises et les partenaires internationaux. Il a aussi proposé d’organiser des activités communes au début de 2027 pour présenter plus largement le modèle de coopération Vietnam - Japon.

Vers un modèle élargi

Trân Huu Linh a approuvé l’idée d’élargir la participation des entreprises japonaises aux mécanismes de coopération existants. Il a rappelé que Honda Vietnam, Yamaha, Panasonic, UNIQLO ainsi que plusieurs fabricants japonais de pièces et composants coopèrent depuis plusieurs années avec les forces vietnamiennes de gestion du marché.

Grâce au partage d’informations et à l’appui dans l’identification des produits frauduleux, ces entreprises contribuent à améliorer l’efficacité des contrôles et du traitement des infractions.

Le responsable vietnamien a affirmé que le renforcement de la coopération avec le JPO et la communauté d’affaires japonaise permettrait non seulement de protéger les marques japonaises au Vietnam, mais aussi de consolider un environnement commercial sain, de défendre les consommateurs, d’accroître la compétitivité des entreprises et de renforcer la crédibilité du marché vietnamien.

À l’issue de la réunion, les deux parties sont convenues de poursuivre les actions prévues dans les mémorandums déjà signés, d’intensifier les échanges d’informations, de renforcer les capacités d’application et de lancer de nouvelles initiatives contre la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Thao Nguyên/CVN