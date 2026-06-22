Les exportations de café vietnamien atteignent 4,23 milliards de dollars en cinq mois

Malgré le repli des cours et de l'offre, la demande des grands marchés de consommation ainsi que les opportunités d'expansion en Chine continuent de soutenir la dynamique de croissance du café vietnamien.

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En mai 2026, les exportations de café du Vietnam ont poursuivi leur repli en raison de faibles disponibilités. Selon les données de la Direction générale des douanes du Vietnam, les exportations de café du pays ont atteint 143.000 tonnes pour une valeur de 639,4 millions de dollars au cours du mois de mai 2026, soit une baisse de 10,8% en volume et de 30,3% en valeur par rapport à mai 2025.

Globalement, sur les cinq premiers mois de l'année 2026, les exportations nationales de café se sont établies à 927 300 tonnes, générant 4,23 milliards de dollars. Ce bilan affiche une progression de 7,8% en volume, mais accuse un recul de 13,5% en valeur par rapport à la même période de 2025, une baisse imputable à la forte chute des cours du café.

De manière générale, les exportations de café du Vietnam vers la plupart des marchés de destination conservent une dynamique de croissance positive. L'Europe demeure la principale zone de consommation et occupe une place prépondérante dans les exportations de café vietnamien. À cet égard, les expéditions vers plusieurs grands marchés de ce bloc, tels que l'Allemagne ou l'Italie, ont maintenu une progression en volume au cours des cinq premiers mois de l'année 2026, soutenues par une demande de consommation stable.

Il convient de souligner que l'Asie affiche des signaux particulièrement encourageants, portés par une augmentation de la demande en Chine et par la stabilité du marché japonais.

Sur le continent américain, les États-Unis s'affirment toujours comme l'un des principaux débouchés à l'export, tandis que l'Algérie représente un marché à fort potentiel pour le café vietnamien dans la région Afrique.

Texte et photo : Truong Giang/CVN