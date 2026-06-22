Un maillon essentiel du corridor économique Est-Ouest

Au lever du soleil sur la chaîne de montagnes Truong Son, des convois de camions porte-conteneurs affluent du Laos vers le poste frontière internationalde Lao Bao. Située sur la route transasiatique AH16, Lao Bao marque le terminus de la route nationale 9 et constitue un lien crucial entre la Mer Orientale, le Laos et la Thaïlande.

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Photo : Lâm Quang Huy/CVN

Il y a plus de deux siècles, le "Phu Biên Tap Luc" (Recueil de notes sur la région frontalière) de Lê Quy Dôn décrivait la région montagneuse de l'Ouest de la province de Quang Tri, avec ses routes commerciales traversant les monts Truong Son pour rejoindre le Laos. Du côté lao, au-delà de Dinh Ai Lao (Lao Bao), la Mer Orientale s'étend à perte de vue. Aujourd'hui, Lao Bao est devenue une porte d'entrée majeure du corridor économique Est-Ouest, où convergent les marchandises thaïlandaises et laotiennes vers la mer.

Lao Bao : Un carrefour

Le rôle de Lao Bao comme porte d'entrée est non seulement évident sur la carte des transports régionaux, mais aussi présent dans le quotidien de cette cité frontalière. Nguyên Van Hùng, chauffeur routier spécialisé dans le transport de conteneurs longue distance, explique qu'il effectue deux allers-retours par semaine, transportant des marchandises de Mukdahan (Thaïlande) à Lao Bao via Savannakhet (Laos), puis à Dà Nang pour l'exportation, et inversement. Lorsque le port en eau profonde de My Thuy, dans la province méridionale de Quang Tri, sera opérationnel, les entreprises pourront exporter leurs marchandises depuis My Thuy, ce qui permettra de réaliser d'importantes économies sur les coûts logistiques.

Le long des plus de 2.000 km de frontière entre le Vietnam et le Laos, huit paires de postes frontières internationaux ont été établies. Compte tenu de la situation stratégique de la route nationale 9 et des conditions naturelles favorables de part et d'autre des postes frontières internationaux de Lao Bao (Quang Tri) et de Densavan (Savannakhet, Laos), les Politburos vietnamien et lao ont convenu en 1997 de faire de la zone frontalière de Lao Bao-Densavan une zone économique spéciale. Depuis lors, une série de mesures incitatives ont été mises en place, permettant à Lao Bao de s'imposer comme un centre commercial majeur du corridor économique Est-Ouest.

Photo : Lâm Quang Huy/CVN

La zone économique et commerciale spéciale de Lao Bao a également été créée grâce à une série de mesures incitatives, transformant cette zone frontalière autrefois paisible, située sur la rive orientale de la rivière Se Pon, en une destination prisée des investisseurs, des entreprises et des commerçants du monde entier. La cité de Lao Bao a ainsi trouvé un visage nouveau, dynamique et attractif.

Il fut un temps où, du matin au soir, la route nationale 9 était constamment animée par un trafic intense. Des camions porte-conteneurs en provenance de Thaïlande et du Laos s'alignaient au poste frontière international de Lao Bao, transportant des marchandises vers les ports maritimes du Centre. De part et d'autre de la route, des boutiques hors taxes, des centres commerciaux, des hôtels et des restaurants fleurissaient. Les enseignes lumineuses illuminaient un coin du ciel frontalier.

Le week-end, les habitants de Dông Hà, de Huê et des provinces voisines affluaient pour faire leurs achats au centre commercial de Lao Bao. Les parkings étaient pleins du matin au soir. Vietnamiens, Lao et Thaïlandais se mêlaient dans l'effervescence des transactions. Jamais auparavant Lao Bao n'avait connu un tel afflux de personnes et de marchandises, devenant ainsi le symbole du dynamisme et des aspirations au développement de la région frontalière de Quang Tri.

Après plus de vingt ans de construction, les deux zones économiques conjointes ont contribué à transformer le visage de la zone frontalière, favorisant le développement des provinces de Quang Tri et de Savannakhet, et plus particulièrement de Lao Bao. Cependant, la gloire de Lao Bao fut éphémère. Avec l'évolution progressive des politiques préférentielles, son attrait diminua. Les rues autrefois grouillantes de monde se vidèrent, soulevant des interrogations quant à l'avenir du développement de Lao Bao.

Nouvelle dynamique pour le corridor Est-Ouest

Photo : Lâm Quang Huy/CVN

La résolution N°26-NQ/TW du 3 novembre 2022 du Politburo, relative au développement socio-économique et à la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans les régions du Centre-Nord et du littoral central jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045, marque un tournant décisif. Elle ouvre la voie à l'établissement de postes frontières sur le corridor économique Est-Ouest, Lao Bao étant identifié comme un point de connexion stratégique.

Selon Lê Duc Tiên, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Tri, les ministères et agences collaborent avec cette province à l'élaboration d'un plan conjoint de développement de la zone économique et commerciale transfrontalière de Lao Bao-Densavan, qui sera soumis au gouvernement. Au lieu de s'appuyer, comme auparavant, sur des exonérations fiscales et des aides à l'investissement dans les infrastructures financées par le budget de l'État, l'attractivité de cette zone devrait reposer principalement sur des mécanismes non tarifaires facilitant les investissements des entreprises, notamment dans les secteurs de la production, de la transformation et de la logistique. Cette politique vise à transformer Lao Bao-Densavan : d'un simple développement du commerce frontalier, elle doit devenir un moteur de croissance novateur, reliant les économies du Centre du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande.

Ces dernières années, le volume de marchandises transitant par cette zone frontalière a connu une croissance rapide. Au sein du modèle économique transfrontalier, Lao Bao est considéré comme un acteur clé de la chaîne logistique du corridor économique Est-Ouest. Selon les douanes du poste frontière international de Lao Bao, le volume total des importations et des exportations, de 2023 à aujourd'hui, a dépassé 3,5 millions de tonnes de marchandises, pour un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard de dollars, représentant une part importante des échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos. La nature des marchandises est de plus en plus diversifiée, allant des matériaux de construction et des carburants aux produits agricoles et aux matières premières industrielles, illustrant clairement le rôle croissant de Quang Tri dans le réseau logistique régional.

La province de Quang Tri a mis en place un programme global englobant des projets de développement et des sites stratégiques prioritaires autour de Lao Bao, tels que l'aéroport de Quang Tri, le port en eau profonde de My Thuy, la zone économique du Sud-Est de Quang Tri et les axes de transport nationaux et internationaux, garantissant ainsi le succès de la zone économique et commerciale transfrontalière. Le port en eau profonde de My Thuy, d'une envergure considérable, joue un rôle crucial en tant que plaque tournante majeure pour les importations et les exportations de toute la région. On estime que le volume de marchandises transitant par ce port lors de la première phase (2026-2030) atteindra plus de 13 millions de tonnes par an.

Photo : Lâm Quang Huy/CVN

Nguyên Van Phuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri, a affirmé que Lao Bao constitue un maillon essentiel de l'axe économique Est-Ouest. Les nouvelles aspirations de développement de Lao Bao et de Quang Tri sont clairement définies par la mise en œuvre des conclusions du secrétaire général et président Tô Lâm, suite à sa visite et à sa réunion de travail avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti de Quang Tri, le 29 avril 2026.

Cette province s'attache à repositionner son espace de développement selon la stratégie "Vers l'Est, rayonner vers l'Ouest", en faisant de Lao Bao un axe prioritaire. Elle privilégie le développement maritime et s'appuie sur le corridor économique Est-Ouest pour ses liens régionaux et internationaux. Elle exploite efficacement les atouts de son économie maritime, de ses points de passage frontaliers internationaux, de sa logistique et de son potentiel énergétique.

Dans le cadre de ce nouveau modèle de développement pour Lao Bao, la province de Quang Tri a prévu la construction d'un système intégré de terminaux à conteneurs intérieurs (TCI) et de centres logistiques à grande échelle. Actuellement, la province construit deux ports intérieurs le long de deux axes routiers reliant les infrastructures à la route nationale 9 et à l'autoroute Cam Lô-Lao Bao, afin de desservir les ports maritimes de My Thuy et de Cua Viêt ainsi que d'autres provinces de la région.

À la tombée du jour sur la rivière Se Pon, des convois de véhicules continuent de circuler au poste frontière international de Lao Bao. La rivière frontalière demeure aussi calme qu'auparavant, mais le paysage de la rive orientale a changé. D'une région frontalière isolée, Lao Bao s'affirme aujourd'hui progressivement comme une porte d'entrée reliant le corridor économique Est-Ouest à la Mer Orientale.

Tu Linh/CVN