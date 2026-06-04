Alerte aux paris illégaux à l’approche du Mondial 2026

La Coupe du monde 2026 suscite un fort engouement mondial. Profitant de cet événement, les réseaux de paris illégaux multiplient les stratagèmes pour attirer les internautes vers les paris sportifs en ligne, menaçant ainsi la sécurité et l’ordre publics.

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Photo : CTV/CVN

Actuellement, les paris sportifs en ligne connaissent une évolution de plus en plus complexe. Avec le développement des technologies numériques, les réseaux de jeux d’argent ne se limitent plus à des activités de petite envergure, mais se structurent désormais en organisations importantes, parfois transnationales. Les individus impliqués exploitent fréquemment des sites diffusant illégalement des matchs de football pour y insérer des publicités de paris sportifs et guider les utilisateurs vers des plateformes de jeu en ligne.

Démantèlement de multiples réseaux criminels

De nombreux réseaux associent également ces activités à des pratiques de prêt usuraire et de crédit noir afin de contrôler et de recouvrer les dettes des parieurs ayant perdu leurs mises, entraînant diverses conséquences telles que les vols, les agressions, l’extorsion de biens et d’autres infractions pénales.

Récemment, la Police criminelle de la province de Hung Yên (Nord) a découvert le site web “OK9”, spécialisé dans l’organisation de paris sportifs et largement promu sur les réseaux sociaux. Grâce à des campagnes publicitaires attractives, les organisateurs expliquaient aux utilisateurs comment placer des paris, effectuer des dépôts et des retraits d’argent, ainsi que bénéficier d’offres promotionnelles pour participer à des paris de football illégaux.

Considérant ces faits comme des actes d’organisation de jeux d’argent sur Internet, les services d’enquête de la police de Hung Yên ont engagé des poursuites pénales, mis en examen les personnes concernées et placé 29 individus en détention provisoire pour des faits de jeux d’argent illégaux. Il est à noter que plusieurs d’entre eux participaient pour la première fois à ce type d’activité, disposaient d’un emploi stable et n’étaient pas des joueurs professionnels.

Auparavant, le Département de la police criminelle du ministère de la Police avait également démantelé un réseau d’organisation de jeux d’argent et de paris en ligne dont le volume des transactions était estimé à environ 900 milliards de dôngs, dirigé par Nguyên Viêt Duy, domicilié à Hô Chi Minh-Ville.

L’enquête a révélé que, depuis la fin de l’année 2024 jusqu’à leur arrestation, les suspects utilisaient des comptes d’agents de paris pour les redistribuer à de nombreux joueurs participant à des paris sur les matchs de football. Entre septembre 2025 et janvier 2026 seulement, le volume total des points utilisés pour les paris sur ces comptes a atteint près de 30 millions de points, soit l’équivalent d’environ 900 milliards de dôngs.

Au cours de la même période, les forces de la police criminelle ont également démantelé un réseau de paris de football en ligne dirigé par Hoàng Ta Minh Cuong. Cinquante-quatre personnes ont été mises en examen, dont 30 pour organisation de jeux d’argent et 24 pour participation aux activités de jeu.

Selon le colonel Dang Ngoc Khánh, chef de la Chambre de prévention et de lutte contre les crimes liés aux fléaux sociaux (relevant du Département de la police criminelle), au cours de l’année 2025 et des premiers mois de 2026, les forces de la police criminelle ont démantelé près de 1.000 affaires de paris illégaux en ligne et traité plus de 3.000 individus impliqués. Ces chiffres témoignent de la complexité croissante de cette forme de criminalité, soutenue par les technologies modernes.

Bien que les forces compétentes aient mis en œuvre de nombreuses mesures opérationnelles pour démanteler les réseaux de paris et bloquer les sites de jeux d’argent, la criminalité liée aux jeux d’argent en ligne continue d’évoluer et de se transformer. Lorsqu’un réseau est démantelé, d’autres apparaissent rapidement pour prendre le relais.

Selon les organes compétents, cette situation s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’anonymat offert par Internet, les méthodes de plus en plus sophistiquées utilisées pour les transactions financières, les profits considérables générés par les jeux d’argent en ligne ainsi qu’une connaissance encore limitée de la législation par une partie de la population.

Afin d’attirer de nouveaux joueurs, les organisateurs diffusent régulièrement des publicités sur des sites web, forums et plateformes de réseaux sociaux à forte audience. Ils fournissent également des instructions détaillées sur la création de comptes, les dépôts d’argent et les modalités de participation aux paris. Il suffit de disposer d’un appareil connecté à Internet et d’un moyen de paiement pour accéder facilement à ces activités. De nombreux parieurs, après avoir perdu leurs mises, se retrouvent lourdement endettés, victimes de recouvrement agressif, d’extorsion ou encore entraînés dans d’autres activités illégales.

Renforcement de la sensibilisation du public

Face au risque d’une recrudescence des paris sur le football à l’approche de la Coupe du monde 2026, le ministère de la Police a demandé aux forces de police locales de renforcer les mesures de prévention, de répression et de traitement de ce type de criminalité. Cette action s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre continue de la Directive N°16 du Premier ministre relative au renforcement de la prévention et de la lutte contre l’organisation des jeux d’argent et la participation aux jeux d’argent.

Photo : CTV/CVN

Les forces de police concentreront leurs efforts sur le contrôle des zones sensibles, le recensement des individus ayant des antécédents liés aux jeux d’argent, le démantèlement des groupes utilisant les hautes technologies pour organiser des paris sportifs, ainsi que la répression des infractions connexes telles que le crédit usuraire, l’escroquerie ou le vol de biens.

Parallèlement, les autorités compétentes renforceront leur coopération afin de détecter et de bloquer les sites Internet, comptes et liens faisant la promotion de paris illégaux. Elles intensifieront également les campagnes d’information sur les méthodes et stratagèmes utilisés par les organisations criminelles afin de sensibiliser davantage la population.

Les experts recommandent aux citoyens de ne participer à aucune forme de paris sur le football, de ne pas accéder aux sites ou applications de paris en ligne ni d’y créer de comptes. Ils appellent également à la vigilance face aux promesses de “gains rapides”, d’“investissements dans les paris” ou de “pronostics gagnants” diffusées sur les réseaux sociaux. Enfin, ils soulignent l’importance de renforcer l’éducation et la surveillance au sein des familles, ainsi que de signaler aux autorités tout acte d’organisation de jeux d’argent, afin de contribuer au maintien de la sécurité et de l’ordre public durant la Coupe du monde 2026.

Nguyên Thành/CVN