Les Bleus en Islande sans Mbappé pour se rapprocher encore de la qualification

Même sans son capitaine Kylian Mbappé et avec son cortège d'attaquants blessés, l'équipe de France peut s'approcher encore davantage du Mondial-2026 si elle gagne en Islande, lundi 13 octobre (20h45) à Reykjavik.

Les Bleus ont même une possibilité de se qualifier dès lundi soir en cas de victoire au stade Laugardalsvöllur, si dans le même temps l'Ukraine ne bat pas l'Azerbaïdjan à Cracovie.

Personne chez les Bleus ne veut vendre la peau de l'ours, mais avec trois victoires en trois matches, "c'est bien engagé" pour aller aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a noté Khéphren Thuram, qui a rappelé qu'"il faut gagner les matches, et ce n'est jamais facile comme on l'a vu" contre l'Azerbaïdjan (3-0) vendredi 10 octobre.

Mbappé, qui avait débloqué le match d'un exploit personnel juste avant la pause, ne sera pas sur les bords de l'Atlantique Nord pour faire le job face à l'Islande, que les Bleus avaient battue difficilement (2-1) en septembre.

Les partenaires du Lillois Hakon Haraldsson avaient même cru égaliser en fin de match avant que le but ne soit annulé après intervention de la VAR.

"Je n'oublie pas le match qu'ils sont venus faire au Parc des Princes, avec beaucoup d'agressivité, de courses, de qualité technique. Pour avoir joué les deux équipes, je considère que l'équipe d'Islande est meilleure" que l'Ukraine, a prévenu Didier Deschamps.

Buteur - sur penalty - ce soir-là, comme lors de ses cinq derniers matches en bleu, Mbappé (93 sélections, 53 buts) a senti la douleur de sa cheville droite se réveiller sous les coups des Azerbaïdjanais. Le sélectionneur et son staff médical l'ont remis à la disposition du Real Madrid.

Les absences du patron et d'autres joueurs majeurs en attaque (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram) devraient laisser des opportunités aux nouveaux appelés ou rappelés. Avec deux matches en trois jours,Deschamps a prévenu qu'il répartirait le temps de jeu.

Réaction attendue

"Ce n’est pas un casse-tête, a-t-il expliqué dimanche sur TF1. Je m'adapte. Il y a d'autres joueurs qui sont là et en qui j'ai confiance. Je compte sur eux pour ce match difficile."

Cela laisse une chance de débuter à des éléments qui doivent absolument se distinguer pour bouleverser une hiérarchie assez figée dans le secteur offensif. C'est notamment le cas d'Hugo Ekitike, peu en vue vendredi 10 octobre pour sa première titularisation en bleu et qui doit une revanche au sélectionneur face à la défense islandaise, défaillante vendredi 10 octobre contre l'Ukraine (défaite 5-3 à Reykjavik).

Florian Thauvin (11 sél., 2 buts), qui a réussi vendredi soir 10 octobre une entrée fracassante avec un but en ciseau dès sa première action en sélection depuis six ans et quatre mois, sera également scruté.

Le néo-Lensois a néanmoins dit après son but qu'il savait que le chemin était encore long pour lui.

Deschamps sait bien que l'hécatombe en attaque l'oblige à bricoler et que les automatismes sont compliqués à trouver rapidement entre des joueurs sur le retour et d'autres novices sur le plan international. Mais ce rendez-vous en Islande doit justement être l'occasion pour certains de s'affirmer en attendant le rétablissement des tauliers.

Plus globalement et au-delà de l'enjeu de la qualification, le sélectionneur espère surtout une réaction après la prestation très moyenne de ses troupes contre une très faible équipe d'Azerbaïdjan, avec notamment une première période insipide, seulement sauvée par l'exploit de Mbappé.

Les Bleus doivent se lâcher, d'autant que la pression comptable n'est pas si intense et qu'ils sont en position idéale pour la qualification avec cinq points d'avance sur l'Ukraine, 2e du groupe D. Même s'ils ne parvenaient pas à composter leur billet dès lundi soir 13 octobre, ils auront ensuite deux autres opportunités en novembre pour terminer le travail et assurer leur présence à la Coupe du monde, contre l'Ukraine au Parc des Princes (le 13) et l'Azerbaïdjan à Bakou (le 16).

