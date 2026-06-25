Mondial-2026 : qualification inédite du Canada, malgré la défaite face à la Suisse

Après avoir inscrit ses premiers points en Coupe du monde, le Canada a décroché une qualification inédite pour les seizièmes de finale du Mondial-2026, mercredi 24 juin dans son stade de Vancouver, malgré la défaite (2-1) face à la Suisse, également qualifiée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après le Mexique et les États-Unis, le Canada est - grâce à une meilleure différence de buts que la Bosnie-Herzégovine, qui compte également 4 points - le troisième pays hôte à rejoindre les seizièmes de finale, qu'il disputera dès dimanche à Los Angeles face au deuxième du groupe B : la République de Corée, la République tchèque ou l'Afrique du Sud.

Mais les buts de Ruben Vargas (46e) et de Johan Manzambi (57e) ont coûté cher aux Canadiens, qui se sont inclinés malgré la réduction du score de Promise David (76e). Avec un match nul ou une victoire face aux Helvètes, ils auraient disputé leur prochain match au BC Place de Vancouver, voire même un éventuel huitième de finale.

"Nous voulions simplement poursuivre portés par l'énergie qui règne ici au Canada. La déception est là. Mais nous sommes exactement là où nous voulions être : en phase à élimination directe", a souligné le sélectionneur du Canada Jesse Marsch, dans une déclaration reprise par la Fifa où il a indiqué qu'Alphonso Davies, blessé depuis le début du Mondial, "devrait être prêt pour le prochain match".

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Après une rencontre inaugurale où ils s'étaient fait endormir par le Qatar, concédant le match nul en fin de rencontre (1-1), les Suisses se sont depuis bien repris avec deux victoires logiques face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) et au Canada, pour terminer à la première place du groupe.

Emmenée par sa révélation Manzambi, 20 ans seulement mais déjà triple buteur dans ce Mondial-2026, la "Nati" rallie le stade des matches à élimination directe pour la quatrième Coupe du monde consécutive.

Elle affrontera, dans neuf jours à Vancouver, un des meilleurs troisièmes avant un éventuel huitième de finale, un plafond de verre que la Suisse n'a plus brisé dans une Coupe du monde depuis 1954.

Manzambi régale

Devant 54.000 spectateurs tout de rouge vêtu, la couleur du maillot de... la Suisse mercredi 24 juin à Vancouver, les Canadiens n'ont pas retrouvé l'allant offensif qui leur avait permis de passer six buts au Qatar.

Auteur d'un triplé face aux Qataris, Jonathan David a été peu trouvé par ses partenaires sur le front de l'attaque, et a vu sa seule véritable occasion, une frappe à l'entrée des six mètres, contrée par Nico Elvedi à la 67e minute.

Avant cela, les Suisses, déjà plus dangereux en première période, ont pris l'avantage dès le retour des vestiaires. Titularisé sur l'aile droite, après avoir inscrit un doublé lors de son entrée face à la Bosnie-Herzégovine, Johan Manzambi a semé la défense canadienne avant d'adresser un centre repris par Ruben Vargas, totalement seul au second poteau (46e).

Dix minutes plus tard, le passeur s'est mué en buteur. Profitant d'une grossière faute de main du gardien canadien Maxime Crépeau, Manzambi a donné un avantage décisif aux siens après un bon décalage de Breel Embolo (57e).

Relancés par le but de Promise David, décisif une minute après son entrée en jeu, les "Canucks" ont poussé, poussé. Mais sans trouver la faille malgré plusieurs situations franches dans les dernières minutes et le soutien sans faille d'un public canadien qui devrait être plus maigre à Los Angeles dimanche 28 juin.

AFP/VNA/CVN