Mondial-2026 : le Brésil brise la résistance du Japon sur le gong

Le Brésil de Carlo Ancelotti, mené à la mi-temps, a brisé la résistance acharnée du Japon (2-1) au bout du temps additionnel lundi 29 juin à Houston pour retrouver les huitièmes de finale d'une Coupe du monde, son habitat naturel.

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La Seleçao, ses stars et ses cinq étoiles mondiales ont éclipsé l'épatant pays du soleil levant, formidable de résilience et d'abnégation, sur un but de l'entrant Gabriel Martinelli (90e+5, 2-1).

L'ailier gauche d'Arsenal a exploité une passe courte et précise de Bruno Guimaraes dans la surface et a fusillé de près le gardien Zion Suzuki, pourtant brillant durant toute la partie.

Le Japon avait créé la surprise en ouvrant le score après moins d'une demi-heure, mais il a subi des vagues ininterrompues après la pause et il s'est logiquement incliné, sur le gong, trahi par une de ses rares sautes de concentration.

"À la mi-temps, je leur ai dit de ne pas perdre patience, parce qu'on allait marquer. Tôt ou tard, on allait marquer, c'était sûr. L'important, c'était de garder notre équilibre pour ne pas se compliquer le match. Et l'équipe l'a très bien fait", a déclaré Carlo Ancelotti, le sélectionneur italien du Brésil, en conférence d'après-match.

Paqueta et Casemiro blessés

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Le Brésil s'est fait peur, il a peiné à faire craquer un adversaire discipliné et recroquevillé, et cela rend son succès encore plus beau pour ses très nombreux supporters.

D'entrée, leur équipe a dicté le tempo et mis sous pression le gardien né aux États-Unis, Zion Suzuki, contraint d'effectuer une sortie aux poings devant Vinicius (5e), de capter un coup franc (7e) et de repousser une frappe de Matheus Cunha (14e).

Pourtant, les Japonais ont repris des couleurs et de la confiance, progressivement, et ils ont frappé dès leur première véritable occasion.

Malgré ce contexte très défavorable, l'équipe d'Ancelotti a produit une seconde période tout feu tout flamme, où elle aurait pu inscrire une tonne de buts avec plus de précision et de chance.

Suzuki, encore lui, a écarté une tête de Bruno Guimaraes (52e), dévié sur un poteau un tir de Vinicius (58e), dégagé un ballon aérien menaçant (89e) et opéré un incroyable et heureux sauvetage, avec l'aide du défenseur Takehiro Tomiyasu, sur une tête de Casemiro (54e).

L'ancien milieu défensif de Manchester United, trop lent sur le but japonais, s'est rattrapé sur un autre coup de casque gagnant, depuis le second poteau, à la réception d'un centre de Gabriel (56e, 1-1).

Casemiro n'a pas pu aider ses coéquipiers jusqu'au bout puisqu'il a été contraint de sortir sur blessure (90e+3). Mais Martinelli était là pour prendre le relais et envoyer les siens en huitièmes de finale.

Ce sera dimanche 5 juillet dans le New Jersey face au vainqueur du match entre la Côte d'Ivoire et la Norvège prévu mardi 7 juillet à Arlington, près de Dallas.

AFP/VNA/CVN