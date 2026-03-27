Dà Nang

Mobiliser près de 70 milliards de dôngs d’aides de six organisations internationales

L’Union des organisations d’amitié de la ville de Dà Nang a organisé, le 27 mars, une cérémonie de signature de protocoles d’accord de coopération (deuxième phase) avec plusieurs organisations non gouvernementales étrangères, dans le but de renforcer l’efficacité de la diplomatie populaire et de la mobilisation de l’aide internationale au niveau local.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, Nguyên Ngoc Binh, président de ladite Union, a souligné que son institution jouait un rôle de passerelle entre la population de Dà Nang et ses partenaires internationaux, contribuant à promouvoir la paix, la solidarité, l’amitié et la coopération pour le développement, tout en assurant la coordination des aides non gouvernementales.

Ces dernières années, l’Union a intensifié ses relations avec de nombreuses organisations internationales, mettant en œuvre des programmes et projets concrets dans des domaines prioritaires tels que le développement durable, le soutien aux moyens de subsistance des femmes et des groupes vulnérables, l’éducation, la santé ainsi que l’aide humanitaire d’urgence. Parallèlement, des experts et volontaires internationaux ont été mobilisés pour accompagner la ville dans ses secteurs clés.

Dans le cadre du plan de mobilisation des aides non gouvernementales pour la période 2026-2030, cette nouvelle phase de coopération concerne six organisations, à savoir : Habitat for Humanity International et Social Assistance Program for Vietnam (États-Unis), Korea Food for the Hungry International et Share Sarangbat (République de Corée), Activity International (Pays-Bas), ainsi que Catalyste+ (Canada).

Le montant total des engagements s’élève à environ 2,79 millions de dollars. Les financements seront orientés vers des secteurs essentiels, notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le logement, l’éducation, la santé, le soutien aux handicapés, le développement des moyens de subsistance, le renforcement des capacités de prévention des catastrophes naturelles, ainsi que la mobilisation d’experts et de volontaires internationaux.

La signature de ces accords contribue non seulement à consolider et à élargir les relations de coopération internationale de la ville, mais reflète également l’engagement et la solidarité des organisations non gouvernementales étrangères en faveur du développement durable et de la protection sociale au niveau local.

Auparavant, lors de la signature, pour la première phase, en octobre 2025, l’Union avait conclu des accords avec trois organisations non gouvernementales pour un montant total de 62,5 milliards de dôngs (2,37 millions de dollars). Ainsi, le volume global de l’aide mobilisée à l’issue des deux phases atteint près de 132 milliards de dôngs.

Cette initiative confirme le rôle central de l’Union des organisations d’amitié de Dà Nang dans la promotion des relations internationales et la mobilisation efficace des ressources extérieures, contribuant au développement socio-économique durable de la ville.

VNA/CVN