Hanoï ferme le pont Long Biên pour 60 jours pour travaux de réparation

Les autorités de Hanoï suspendront toute circulation sur le pont Long Biên pendant 60 jours, du 28 mars à 09h00 au 27 mai inclus, afin de réaliser des travaux de réparation urgents.

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Photo : CTV/CVN

La décision, annoncée par le Service municipal de la construction, vise à garantir la sécurité routière et à protéger la voie ferrée qui traverse le pont.

Les travaux de réparation porteront sur la chaussée, les trottoirs et les voies réservées aux motos et aux véhicules non motorisés.

Pendant la fermeture, la circulation des motos, des vélos et des autres véhicules routiers sera interdite sur le pont. Les usagers sont invités à emprunter d’autres voies, comme le pont Chuong Duong, où la circulation a été aménagée pour permettre aux vélos de circuler dans les deux sens sur des voies partagées.

Début février, les autorités ont temporairement suspendu le trafic ferroviaire sur le pont suite à la rupture d’une plaque de liaison en acier dans sa structure, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité de ce monument historique vieux de 124 ans.

Elles ont également procédé à une inspection générale de la chaussée de part et d’autre du pont afin de limiter les risques potentiels pour les usagers et les véhicules.

Le pont Long Biên, premier pont en acier enjambant le fleuve Rouge, a été construit entre 1899 et 1902 par l’entreprise française Daydé & Pillé et s’appelait initialement pont Paul Doumer, du nom du gouverneur général de l’Indochine de l’époque, Paul Doumer.

Sur ses 1.682 m de longueur, 20 piliers soutiennent 19 travées. De chaque côté, une voie est réservée aux deux-roues, un petit trottoir aux piétons. Au milieu se trouvent les rails de train.

Depuis plus d’un siècle, le pont a été témoin d’événements historiques majeurs. Gravement endommagé pendant la guerre du Vietnam, il a été réparé à plusieurs reprises pour permettre la circulation de personnes et surtout de marchandises de Hanoï, du centre du delta du fleuve Rouge vers d’autres régions du Nord.

Aux dires de l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, le pont Long Biên est une sorte de Tour Eiffel couchée sur le fleuve Rouge. C’est le symbole de la ville de Hanoï et de sa résilience puisqu’il a été bombardé et qu’il a tenu.

Aujourd’hui, le pont continue d’être emprunté par les trains, les motos, les vélos et les piétons, tout en constituant un symbole culturel et historique de Hanoï pour les résidents et les visiteurs.

VNA/CVN