Foot : Messi d'accord avec l'Inter Miami pour prolonger son contrat

Moins d'un an avant la Coupe du monde 2026, l'Inter Miami et Lionel Messi se sont entendus pour prolonger le contrat de la star argentine au sein du club de la ligue nord-américaine (MLS), a déclaré le 18 septembre une source proche du dossier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette prolongation garantirait à Messi, 38 ans et dont le contrat actuel expire en décembre 2025, de rester actif à l'approche de la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique (11 juin-19 juillet).

Mais la prolongation pourrait s'étendre au-delà de 2026, ce qui ouvrirait la voie à une fin de carrière en MLS pour le champion du monde en titre et ancienne icône du Barça.

Les préparatifs pour l'annonce officielle sont en cours et celle-ci devrait avoir lieu dans les deux prochaines semaines, une fois les derniers détails réglés, a précisé cette source.

Messi avait laissé entrevoir la possibilité d'une extension de contrat après le match de qualification pour le Mondial contre le Venezuela en septembre : "nous terminons la saison en fin d'année, puis je dois faire une pré-saison. On verra comment je me sens, j'espère faire une bonne pré-saison", avait dit le champion du monde avec l'Argentine au Qatar en 2022.

"Neuf mois passent très vite et en même temps, c'est beaucoup", avait également déclaré Messi en évoquant une éventuelle participation à la Coupe du monde.

L'Inter Miami est actuellement 6e de la conférence Est de la MLS et Messi est en lice pour obtenir comme en 2024 le titre de meilleur joueur de la saison (MVP), avec 20 buts inscrits en 21 matchs.

La saison 2025 de l'Inter Miami a déjà été marquée par une première participation aux demi-finales de la Ligue des champions de la Concacaf et une élimination en huitièmes de finale du Mondial des clubs (4-0 contre le PSG).

Messi négocie depuis plusieurs mois la prolongation de son contrat actuel, qui expire en décembre. Cet été, des rumeurs ont circulé sur une nouvelle tentative de la riche ligue saoudienne pour faire venir la star dans le même championnat que son rival portugais Cristiano Ronaldo.

Le capitaine de l'Albiceleste a rejoint la MLS en 2023, mettant fin à sa carrière européenne, marquée par ses légendaires années au FC Barcelone plus que par son bref et mitigé passage au Paris Saint-Germain.

Il y a un an, l'octuple lauréat du Ballon d'Or avait déjà exprimé son souhait de prendre sa retraite à Miami, où il est entouré par d'anciens coéquipiers du Barça comme Luis Suárez, Jordi Alba et Sergio Busquets.

AFP/VNA/CVN