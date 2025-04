Le Myanmar allouera près de 240 millions de dollars aux victimes du tremblement de terre

Photo : ONU/CVN

Le dirigeant du Myanmar a fait cette déclaration lors d'une cérémonie de dons en espèces mardi 1er avril à Nay Pyi Taw, où les sympathisants ont fait don de 104,44 milliards de kyats (49,71 millions de dollars) en espèces et d'articles non monétaires d'une valeur de 12,4 milliards de kyats (5,9 millions de dollars), a rapporté le quotidien d'Etat The Global New Light of Myanmar.

Les contributions ont été reçues par le président du comité national de gestion des catastrophes, le vice-président du CAE, les membres du conseil et d'autres responsables concernés, a ajouté le journal.

À la suite du tremblement de terre de magnitude 7,9 qui a frappé vendredi le Myanmar, Min Aung Hlaing a lancé un appel à l'aide internationale. En réponse à cet appel, des équipes de secours, des médecins et des infirmières de 16 pays et régions sont arrivés au Myanmar avec de l'aide humanitaire et des fournitures médicales depuis le 31 mars.

Selon le quotidien local Myanma Alinn, parmi les 18 puissants tremblements de terre qui ont frappé le Myanmar, ce séisme de magnitude 7,9 est le deuxième plus puissant, après celui de magnitude 8,0 qui avait frappé le pays en 1912.

Xinhua/VNA/CVN