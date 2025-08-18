L'Indonésie vise des recettes record dans le projet de budget 2026

Le gouvernement indonésien a fixé un objectif de recettes publiques de 196,73 milliards de dollars dans le projet de budget de l'État 2026 (RAPBN), en hausse de 9,8% par rapport à cette année.

>> L'Indonésie met en garde contre un éventuel tsunami de faible ampleur

>> Indonésie : Bali lance un groupe de travail pour lutter contre les abus des étrangers

>> En Indonésie, un concours de culturisme pour sauver les producteurs de tuiles

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors d'une récente conférence de presse sur le projet de budget de l'État et l'exercice 2026 à Jakarta, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que le plan budgétaire pour l'année prochaine se concentrerait sur l'éducation, la santé, le logement et la sécurité, avec des dépenses record. Par ailleurs, l'Indonésie accorde également la priorité aux questions de vieillissement, de bien-être communautaire et de sécurité, ce qui montre que l'ajustement budgétaire vise à protéger la population et à construire des bases durables.

Sri Mulyani Indrawati a déclaré que le chiffre des recettes budgétaires était "ambitieux", la plus forte croissance des recettes budgétaires au cours des trois dernières années n'ayant été que de 5,6%, alors qu'en 2025, elles ne devraient augmenter que de 0,5%.

À cette fin, l'Indonésie prévoit d'accélérer les réformes dans trois domaines : les impôts, les douanes et les accises, ainsi que les recettes publiques non fiscales (PNBP).

Sri Mulyani Indrawati a également indiqué que le projet de budget de l'État pour 2026 devrait enregistrer un déficit de 638.800 milliards IDR (39,93 milliards de dollars), soit l'équivalent de 2,48% du PIB, en raison de dépenses supérieures aux recettes. Dans le RAPBN, le gouvernement indonésien prévoit de consacrer 236,66 milliards de dollars aux dépenses publiques.

Les impôts restent la principale source de recettes, avec 147,36 milliards de dollars, en hausse de 13,5% par rapport à 2025. Les recettes douanières et accises devraient atteindre 334.300 milliards IDR (20,89 milliards de dollars), en hausse de 7,7%.

Selon le ministre des Finances, les dépenses de l'Indonésie en 2026 seront concentrées sur des programmes clés : la sécurité alimentaire (164.400 milliards IDR) ; la sécurité énergétique (402.400 milliards IDR) ; les repas nutritionnels gratuits (335.000 milliards IDR), bénéficiant à 82,9 millions de personnes) ; l'éducation (757.800 milliards IDR) ; la santé (244.000 milliards IDR) ; et la sécurité et la défense (179.400 milliards IDR).

Sri Mulyani Indrawati a affirmé que même si l’objectif de recettes budgétaires pour 2026 est "très ambitieux", il est toujours réalisable si les réformes sont mises en œuvre de manière synchrone et drastique.

VNA/CVN